ABD’nin Kolombiya’ya gümrük tarifesi kararı askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan Kolombiya’ya yönelik %25 gümrük tarifesi uygulaması, Bogota yönetiminin sınır dışı edilen göçmenleri “sınırsız ve gecikmesiz” kabul etmeyi taahhüt etmesinin ardından askıya alındı. Beyaz Saray, bu anlaşmayı Trump’ın sert politikalarının bir zaferi olarak nitelendirdi.

Göçmen Krizi Diplomasi ile Çözüldü

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD’nin sınır dışı edilen göçmenleri askeri uçaklarla göndermesine karşı çıkarak, göçmenlerin “sivil uçaklarla ve insan onuruna uygun şekilde” geri gönderilmesini talep etmişti. Petro’nun bu tutumu, Trump tarafından “acil ve kararlı misilleme” açıklamalarıyla karşılandı. Trump, gümrük tarifelerinin yanı sıra vize yaptırımları ve sınırda Kolombiyalılara yönelik daha sıkı denetim kararlarını da duyurdu.

Taraflar Sosyal Medyada Restleşti

Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı sert açıklamaları, Petro’nun X platformundaki yanıtlarıyla gündeme damga vurdu. Petro, “Kolombiya sadece güzelliğin ülkesi değil, dünyanın kalbidir. Bu blokaj bizi korkutmaz,” diyerek ABD’nin yaptırımlarına meydan okudu.

Anlaşmaya Varıldı

Birkaç saatlik diplomatik temasın ardından, Beyaz Saray Kolombiya’nın tüm talepleri kabul ettiğini duyurdu. Buna göre, Kolombiya sınır dışı edilen vatandaşlarını ABD askeri uçaklarıyla “gecikme olmaksızın” kabul etmeyi taahhüt etti. Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, göçmenlerin “vatandaşlık haklarına uygun ve onurlu koşullarda” karşılanacağını belirtti.

Trump’ın Yaptırım Tehditleri Devam Ediyor

Trump yönetimi, Kolombiya’nın taahhüdünü yerine getirmemesi durumunda tarifelerin uygulanacağını ve sınırdaki sıkı denetimlerin süreceğini açıkladı. İlk göçmen uçağının sorunsuz şekilde kabul edilmesinin ardından vize yaptırımlarının yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Kolombiya’nın Tavrı

Kolombiya hükümeti, ABD ile yaşanan bu diplomatik krizin çözüme ulaştığını ifade ederken, taraflar arasında “vatandaşların onurunu garanti altına alan bir diyalog” sürecinin devam edeceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Murillo, göçmenlerin geri dönüşünü kolaylaştırmak için Cumhurbaşkanlığı uçağının hazırlandığını açıkladı.

Arka Plan: Trump’ın Göçmen Politikası

Trump yönetimi, göçmenlere karşı sert bir tutum sergileyerek sınır dışı işlemlerini hızlandırmak için birçok kararname imzaladı. ABD Kongresi’nin yeni kabul ettiği Laken Riley Yasası, göçmenleri gözaltında tutma yetkilerini genişletti. Ancak bu yasa, Demokratlar tarafından “temel insan haklarının ihlali” olarak eleştirildi.



ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki yıkımı işaret ederek, Filistinli mültecilerin Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerine yerleştirilmesini önerdi. Tartışma yaratan açıklamasında, bölgenin “temizlenmesi” gerektiğini savunan Trump, Gazze’nin geleceği için yeni yerleşim planları yapılabileceğini belirtti.

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