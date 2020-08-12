İskoçya’da Tren Kazası! Johnson: “Çok Ciddi”

Aberdeen şehri yakınlarındaki Stonehaven kasabasında yolcu treni raydan çıktı. İskoçya Polis Sözcüsü olayın yerel saatle 09:40’ta meydana geldiğini bildirdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson kazayı “çok ciddi” olarak lanse etti.

Bölgeden gelen ilk görüntülerde kaza yerinden dumanlar yükseldiği görülüyor. Hava ambulansı da dahil olmak üzere kaza yerine birçok ekip sevk edildi.

Resmi kaynaklar henüz ölü ve yaralı sayısı açıklamazken Sky News, en az bir kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İskoçya Tren Kazası: “Ciddi Sayıda Yaralı Var”

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon kazanın çok büyük ve ciddi olduğunu belirterek “Korkarım ki bölgeden gelen ilk raporlar ciddi sayıda yaralı olduğu yönünde” dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da kazanın ‘çok ciddi’ olduğunu belirtti.

Bölgede gece boyu devam eden şiddetli yağışlarla oluşan sellerin tren kazasında etkili olabileceği bildiriliyor.

Stonehaven, Aberdeen’i Glasgow ve Edinburgh şehirlerine bağlayan transit güzergah üzerinde yer alıyor.

Tren kazalarının çok nadir yaşandığı Birleşik Krallık’ta son ölümlü kaza 2007’de yaşanmıştı.