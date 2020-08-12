DSÖ’den Sputnik V Açıklaması

Rusya tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V hakkında değerlendirmede bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19’a karşı aşı geliştirmedeki tüm başarıları memnuniyetle karşıladığını, güvenli ve etkili her aşının küresel nimet olacağını belirtti.

Rusya’nın geliştirdiği “Sputnik-V” adlı yeni tip koronavirüs aşısı ile ilgili Sputnik’e değerlendirmede bulunan DSÖ yetkilileri, örgütün Kovid-19’a karşı aşı geliştirmedeki tüm başarıları memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Açıklama şöyle devam etti:

“DSÖ, Kovid-19 aşısının 11 Ağustos’ta duyurulduğu üzere Rusya Federasyonu’nun devlet ilaç sicilinde kayıtlı olduğu konusunda bilgilendirildi. DSÖ, Kovid-19’a karşı aşı geliştirmedeki tüm başarıları memnuniyetle karşılıyor. Dünya çapında DSÖ, Ocak 2020’den beri bilimsel araştırma ve geliştirme alanındaki çabaları yönlendirme ve hızlandırma sürecine katılıyor” denildi. DSÖ, “Pandemiye karşı güvenli ve etkili her aşı küresel nimet olacak ve DSÖ, bu türdeki tüm aşılara hızlı, adil ve eşit erişim çağrısında bulunuyor.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı.