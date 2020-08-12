Rusya Corona Aşısı Küba’da Üretilebilir

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu başkanı Kirill Dmitriev, Rusya corona aşısının Küba’daki üretiminin “Küba hükümeti ve işletmeleriyle iyi çalışılması” halinde Kasım ayında başlayabileceğini söyledi.

Küba’nın aşı üretme konusunda mükemmel yetenekleri olduğunu belirten Dmitriev “Üretimin lansmanını birkaç Kübalı işletmeyle tartışıyoruz, Küba’nın aşı üretimi için kilit merkezlerden biri olabileceğine inanıyoruz. Küba hükümeti ve işletmeleriyle iyi çalışırsak üretim Kasım ayında başlayabilir.” dedi.

Rusya Sağlık Bakanlığı dünyadaki ilk COVID-19 aşısının tescil edildiğini dün açıklamıştı. İnsan adenovirüsüne dayanan iki vektörlü aşı, Rus Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Merkezi tarafından tasarlandı. İlacın ticari adı, 1957’de SSCB tarafından yörüngeye fırlatılan ilk yapay uyduya atıfta bulunularak “Sputnik V” olarak belirlendi.

Sağlık Bakanlığı’na göre aşı, kemirgenler ve primatlar gibi çeşitli hayvan türlerinde gerekli tüm güvenlik ve etkinlik testlerini geçti. Aşı ayrıca, her biri 38 kişi olan iki gönüllü grupta test edildi.

Rus aşı denemelerinin üçüncü aşaması bugün Rusya’da başladı.