İspanya’da kayak merkezi faciası: Teleferik çöktü, 10 yaralı

İspanya‘nın kuzeydoğusundaki Pyrenees bölgesinde yer alan Astún Kayak Merkezi’nde teleferik sisteminde meydana gelen arıza, büyük bir kazaya yol açtı. Teleferik çökmesi sonucu 30 kişi etkilenirken, 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Teleferik Sistemi Arızası Kazaya Yol Açtı

Aragón bölgesinin acil durum yetkilileri, kazanın teleferik sistemindeki “geri dönüş mekanizmasının arızası” nedeniyle meydana geldiğini belirtti. Arıza, teleferik hattında gerginliğin kaybolmasına ve sistemin çökmesine yol açtı. Kazanın ardından bölgede kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı.

Tanıklar Yaşadıklarını Anlattı

Kazada yer alan kişiler, dehşet anlarını anlattı. Teleferikte bulunan María Moreno, “Bir anda bir ses duyduk ve teleferikle birlikte yere çakıldık. Sandalyede beş kez sıçradık, bazıları doğrudan yere düştü. Çok ciddi yaralananlar olduğunu düşünüyorum çünkü çöküş sırasında sandalyeler doğrudan insanların üzerine geldi,” ifadelerini kullandı. Bir başka tanık ise “Kablo kopmuş gibi bir şey oldu, tüm sandalyeler sarsıldı ve insanlar uçtu,” dedi.

Acil Müdahale Ekipleri Seferber Edildi

Olay yerine beş helikopter, 14 ambulans ve mobil sağlık merkezleri sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından yaralılar bölgedeki hastanelere nakledildi. Yetkililer, güvenlik önlemleri nedeniyle kayak merkezinin tamamen kapatıldığını duyurdu.

Siyasi Liderlerden Destek Mesajları

Aragón bölge başkanı Jorge Azcón, olay yerine giderek kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak, “Astún Kayak Merkezi’ndeki kazayla ilgili haberlerden dolayı çok üzgünüm. Jorge Azcón ile görüştüm ve hükümetin tam desteğini sundum. Yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.



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