Bulgaristan, 2024’te Avro Bölgesi enflasyon standardını karşıladı

Bulgaristan, 2024 yılı için Avro Bölgesi’ne uyum kapsamında belirlenen enflasyon standartlarını karşılayarak önemli bir ekonomik başarıya imza attı. Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre, yıllık enflasyon oranı yüzde 2,4 olarak kaydedildi. Bu oran, bir önceki yılın ortalamasına kıyasla düşük bir seviyede gerçekleşti ve Bulgaristan’ın Avro Bölgesi’ne entegrasyon sürecinde bir adım daha ilerlemesini sağladı.

Aralık 2024 Verileri: Artış ve Düşüş Yaşanan Sektörler

Aralık 2024’te aylık enflasyon yüzde 0,1 oranında artış gösterdi. En dikkat çeken fiyat artışları yüzde 5,9 ile “Eğlence ve Kültür”, yüzde 1,3 ile “Ulaşım”, yüzde 0,7 ile “Restoranlar ve Oteller” ve yüzde 0,6 ile “Çeşitli Ürün ve Hizmetler” kategorilerinde görüldü. Öte yandan, en büyük fiyat düşüşleri yüzde 1,3 ile “Giyim ve Ayakkabı” ve yüzde 0,6 ile “Gıda Ürünleri ve Alkolsüz İçecekler” gruplarında kaydedildi.

Küçük Tüketici Sepeti Verileri

Küçük tüketici sepetine ilişkin fiyat endeksine göre, Aralık 2024’te aylık bazda fiyatlar yüzde 0,1 oranında, yılın başından bu yana ise yüzde 2,3 oranında artış gösterdi. Bu veriler, tüketici harcamalarının yıl boyunca istikrarlı bir şekilde arttığını ve genel ekonomik trendlerin olumlu bir seyir izlediğini ortaya koydu.

Avro Bölgesi Uyum Sürecinde Önemli Adım

Bulgaristan’ın enflasyon oranını düşük seviyede tutması, ülkenin Avro Bölgesi’ne katılım sürecinde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yıllık enflasyon oranındaki bu düşüş, Avro Bölgesi’nin ekonomik kriterlerini karşılamaya yönelik çabaların başarılı olduğunu gösteriyor. Ekonomistler, bu olumlu gidişatın, Bulgaristan’ın para birimi olarak avroyu kabul etme sürecini hızlandırabileceğini belirtiyor.

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