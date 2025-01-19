TikTok ABD’de yasaklandı!

ABD Yüksek Mahkemesi’nin onayladığı yasa sonrası Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, ülkede tamamen erişime kapatıldı. TikTok kullanıcılarına gönderdiği veda mesajında, yasağın yürürlüğe girdiğini ve platformun artık kullanılamayacağını açıkladı.

TikTok’tan kullanıcılara veda mesajı

ABD’deki kullanıcılarına bir bildirim gönderen TikTok, “ABD’de TikTok’u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Ne yazık ki bu, TikTok’u şimdilik kullanamayacağınız anlamına geliyor. Şanslıyız ki Başkan Trump göreve gelir gelmez TikTok’u eski haline getirecek bir çözüm üzerinde bizimle birlikte çalışacağını belirtti. Lütfen bizi izlemeye devam edin” ifadelerine yer verdi.

Yasağın ardından TikTok, Apple ve Google’ın uygulama mağazalarından kaldırılırken, ByteDance şirketine ait diğer uygulamalar da ABD sınırlarında erişime kapatıldı.

ABD ve TikTok Arasındaki Çekişme

TikTok, ABD’de ulusal güvenlik endişelerinin odağında bulunuyordu. ABD Temsilciler Meclisi, geçtiğimiz yıl ByteDance’ın ABD’deki TikTok varlıklarını başka bir şirkete satmaması durumunda yasaklanmasını içeren yasa tasarısını onaylamıştı. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul, tasarının TikTok’un Çin propagandasının etkisinden Amerikalıları ve özellikle gençleri korumayı hedeflediğini belirterek, “Bu uygulama Amerikalıların telefonlarında bir casus balonudur” ifadelerini kullanmıştı.

Gelecekte Dönüş Mümkün Mü?

TikTok, yasak kararına karşı mücadele edeceğini ve platformun tekrar aktif hale gelebileceğini ifade etti. Şirket, ABD yönetimi ile müzakereler yapılması durumunda çözüm yollarının bulunabileceğini belirtti. Ancak, şimdilik platform ABD sınırları içinde tamamen kullanılamaz durumda.

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