İspanya’da elektrik kesintisi ülkeyi felç etti!

İspanya tarihinin en büyük elektrik kesintilerinden biri yaşandı. Red Eléctrica tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde yaşanan kesintinin çözülmesinin 6 ila 10 saat süreceği tahmin edilirken, arızanın nedeni henüz belirlenemedi.

İspanya karanlığa gömüldü

Saat 12.30 sularında başlayan kesinti, İspanya’nın 15 bölgesini etkiledi. Milyonlarca kişi elektrik ve iletişim hizmetlerinden mahrum kalırken, trafik lambalarının devre dışı kalmasıyla şehir içi ulaşımda büyük aksaklıklar yaşandı. Metro seferleri durdurulurken, hastaneler ve havaalanları jeneratörlerle hizmet vermeye devam etti.

Başbakan Pedro Sánchez, acil toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi’ne başkanlık etti. Sánchez, yaptığı açıklamada kesintinin nedenine ilişkin tüm olasılıkların değerlendirildiğini ve önceliğin elektrik arzını tamamen sağlamak olduğunu vurguladı.

Saat 19.00 itibarıyla birçok bölgede elektrik kademeli olarak yeniden verilmeye başlandı. Red Eléctrica, üretim kapasitesinin beşte birinin geri kazanıldığını ve özellikle Madrid, Valencia, Murcia ve Castilla-La Mancha gibi bölgelerde toparlanmanın başladığını duyurdu.

Kesintinin yalnızca İspanya ile sınırlı kalmadığı; Portekiz, Fransa’nın güney bölgeleri, Belçika ve Almanya’da da etkilerinin hissedildiği bildirildi. İspanya ana karasında tüketim bir anda 25 bin megavattan 12 bin megavata kadar düştü.

Havalimanı işletmecisi Aena, kesintiye rağmen havaalanlarının yedek sistemlerle çalışmaya devam ettiğini ve uçuş programlarının yeniden düzenlendiğini açıkladı.

İspanyol yetkililer, kesintinin kesin nedeninin araştırıldığını ve önümüzdeki saatlerde yeni açıklamalar yapılacağını duyurdu.

