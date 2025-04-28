Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi Finalinde Avrupa ikincisi oldu

UEFA Gençlik Ligi finalinde İspanyol temsilcisi Barcelona ile karşılaşan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, mücadeleden 4-1 mağlup ayrılarak organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Karşılaşmada Barcelona, 11. dakikada Junyent’in asistinde Diarra’nın golüyle öne geçti. 18. dakikada Farinas’ın kullandığı korner sonrası Cuenca’nın tamamladığı pozisyonla fark ikiye çıktı. İlk yarı Barcelona’nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda 57. dakikada Alba ve 68. dakikada Diarra’nın golleriyle skor 4-0’a geldi. Trabzonspor, 88. dakikada Oğuzhan Yılmaz’ın ortasında Bican Tibukoğlu’nun kafa golüyle skoru 4-1 yaptı ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve eski Barcelonalı yıldız Luis Figo da mücadeleyi tribünden takip etti.

Trabzonspor’a tebrikler peş peşe geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptığı açıklamada, “Finale kadar Avrupa’nın sayılı takımlarını eleyerek göğsümüzü kabartan evlatlarımız, Avrupa ikinciliği ünvanı alarak küçümsenmeyecek bir başarı elde ettiler.” ifadelerini kullandı.

TFF ise “Teşekkürler Çocuklar!” başlığıyla yayımladığı mesajda, Trabzonspor‘un tarihi bir başarıya imza attığını vurguladı.

Teknik direktör Fatih Terim de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mücadelenizle gurur duydum çocuklar. Bugün siz de kazandınız.” sözleriyle genç futbolcuları tebrik etti.

