Avrupa alarmda! İspanya ve Portekiz karanlığa gömüldü

İspanya ve Portekiz’de dün akşam saatlerinde yaşanan büyük çaplı elektrik kesintisi, milyonlarca kişiyi elektriksiz bıraktı. İspanyol elektrik şebekesi operatörü Red Eléctrica, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “peninsular sistemde meydana gelen sıfırlama” sonrasında elektrik arzını yeniden sağlamak için acil eylem planlarının devreye sokulduğunu duyurdu.

İspanya’da metrolar durdu

Elektrik kesintisi nedeniyle Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı da dahil olmak üzere birçok bölgede altyapı hizmetlerinde aksaklık yaşandı. Şehir merkezlerinde trafik ışıkları devre dışı kalırken, bazı bölgelerde metro seferleri de aksadı. İletişim ağlarında zaman zaman kesintiler görülse de hastanelerin acil jeneratörler sayesinde normal çalıştığı bildirildi.

Red Eléctrica’dan açıklama geldi

Red Eléctrica tarafından yapılan açıklamada, “Sistem peninsularında meydana gelen sıfırlama sonrası, sektördeki şirketlerle birlikte elektrik arzını yeniden sağlamak için planlar devreye alınmıştır. Olayın nedenleri araştırılmakta ve mevcut tüm kaynaklar sorunun çözümü için kullanılmaktadır. Süreç boyunca kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir” denildi.

Şirket, vatandaşlardan sabırlı olmalarını istedi ve çalışmaların en kısa sürede sonuçlandırılacağını vurguladı.

11.000 megavatlık kayıp yaşandı

El Economista’nın aktardığı verilere göre, kesinti sırasında elektrik arzı yaklaşık 11.000 megavat düştü. Ülkede özellikle Sevilla, Granada ve Madrid gibi büyük şehirlerde trafik yoğunlukları yaşanırken, polis ekipleri önemli kavşaklarda trafik akışını manuel olarak yönlendirmeye başladı.

Portekiz ve Fransa etkilendi

Öte yandan, Portekiz’in bazı bölgeleri ve Fransa’nın güney kesimlerinde de kesintinin etkileri hissedildi. Yunanistan’da da benzer kopmalar rapor edildi.

Yetkililer, olayın nedenini belirlemek için teknik analizlerin sürdüğünü, şu ana kadar olası bir siber saldırı veya doğal afet belirtisine rastlanmadığını belirtti.

