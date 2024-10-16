İsrail, beş günlük sessizliğin ardından Beyrut’u yeniden vurdu

İsrail, beş gün boyunca süren nispi sessizliğin ardından Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yeniden hava saldırıları düzenledi. Saldırılar, özellikle Hizbullah’ın güney Beyrut’taki askeri varlığına odaklandı. İsrail, Hamas ve Hizbullah ile yaşanan artan gerilimin bir parçası olarak bu saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı. Hava saldırıları sırasında sivillerin hedef alınmadığı belirtilse de, Lübnan’daki gerilimin ve çatışmaların daha da şiddetlenmesi bekleniyor. Bölgedeki tansiyonun yükselmesi, hem Lübnan hem de İsrail sınırlarında geniş çaplı güvenlik önlemlerinin alınmasına yol açtı.

İsrail sessizliğini bozdu! Saldırılar tekrara başladı

İsrail’in bu hava saldırıları, Hizbullah’ın İsrail’in kuzey sınırlarına düzenlediği roket saldırılarına bir yanıt niteliği taşıyor. İsrail Savunma Bakanlığı, saldırıların amacının Hizbullah’ın askeri altyapısını yok etmek ve sivil yerleşim bölgelerini korumak olduğunu belirtti. Ancak, bu saldırılar bölgedeki çatışmaları daha da tırmandırma potansiyeli taşıyor ve Lübnan’da büyük endişe yaratıyor. Özellikle Beyrut’un güney banliyölerinde yaşayan siviller, yeni saldırılar olasılığına karşı temkinli bir bekleyiş içinde.

Lübnan’da, İsrail’in hava saldırılarına karşılık olarak Hizbullah’ın misilleme yapabileceği ve sınırdaki çatışmaların daha geniş bir alana yayılabileceği endişeleri artmış durumda. Bu son saldırılar, İsrail ve Lübnan arasındaki gerginliklerin daha büyük bir bölgesel çatışmaya dönüşme ihtimalini güçlendiriyor.

Uluslararası topluluk, özellikle Birleşmiş Milletler ve ABD, taraflara itidal çağrısında bulunarak bölgedeki krizin daha fazla tırmanmaması için diplomatik çabaları hızlandırıyor. Ancak, şu ana kadar diplomatik girişimler ciddi bir sonuç doğurmadı. İsrail’in güvenlik kaygıları ve Hizbullah’ın bölgedeki etkinliği, çatışmaların kısa sürede sona ermesini zorlaştırıyor.

Sonuç olarak, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği hava saldırıları, bölgedeki çatışmaları yeniden alevlendirirken, Lübnan ve İsrail arasındaki gerilim her geçen gün daha da artıyor. Her iki taraf da askeri güçlerini seferber etmeye devam ederken, uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrıları şimdilik karşılık bulmuş değil.

Hizbullah, düzenlediği drone saldırısıyla 4 İsrail askerini öldürdü, 7 askeri ağır yaraladı. Bunun üzerine İsrail, Lübnan’ın güneyine yoğun hava saldırıları düzenleyerek 51 kişinin ölümüne yol açtı. Bölgedeki gerilim hızla tırmanırken, siviller çatışmanın en büyük mağdurları oldu.

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