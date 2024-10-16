Hacıosmanoğlu, Büyükekşi dönemindeki yolsuzlukları anlattı

“Çiftlik devraldık, bu çiftliği normale döndürmek için çalışıyoruz” diyen Hacıosmanoğlu, Euro 2024’te sırf konaklamaya 4 milyon euronun üzerinde para harcandığını ileri sürdü.

Ekol TV’de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az Önce Konuştum adlı programa katılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu birçok yolsuzluk iddiasında bulundu.

EURO 2024’te 4 milyon 300 bin Euro misafir ağırlama masrafı yapıldığını ifade eden Hacıosmanoğlu şöyle devam etti:

“Geçenlerde bir evrak daha getirdiler önüme, 70 bin Euro daha Avrupa’dan fatura geldi. Şampiyona bittikten sonra misafirler 2, 3, 4 gün kalmış orada.

Maç olan yerlerde değil, başka yerlerde kalmışlar. Lüks yerlerde kalmışlar. Şampiyona bitmiş hala niye orada kalıyorsunuz? 4 milyon 681 bin Euro misafir harcaması var.

Yöneticiler 500 bin Euro civarında bir parayı ödemişler. 4 milyon küsur bir harcama. Bilet maliyetleri var. 2 milyon 145 bin Euro’luk bilet alınmış. 633 bin Euro’luk loca parası ödenmiş. 2 milyon 700 bin Euro yaklaşık bilet ücreti ödenmiş UEFA’ya.”

Hacıosmanoğlu: 278 milyon lira açık var!

Mehmet Büyükekşi yönetiminden “çiftlik devraldıklarını” söyleyen Hacıosmanoğlu, “Biz, bir çiftlik devraldık. Bu çiftliği normale döndürmek için çalışıyoruz. İlk önce bölgeleri kapattık. Ankara bölge var, 4 tane teknik eleman çalışıyor, kadroda 30 kişi görünüyor. Bölge müdürlükleri var, hepsinin altında makam arabası ve şoförü geziyor. Tazminatları ne kadar diye sordum, 600 bin Euro tutuyor. Yıllık maliyetine kadar 3 milyon Euro. Karar aldık bölgeleri kaldırıyoruz ama bir bölgede müdürün 587 gün izni var. Hep izinde olduğu için izin kullanmadı. Bunların hepsini düzelteceğiz” diye konuştu.

İbrahim Hacıosmanoğlu şunları söyledi

“Mali genel kurul yapıldı, kamuoyunun da bilmesinde yarar var. 5 milyon lira artıda mali tablo sundular genel kurula. Arkadaşlarımız inceleyince 278 milyon 342 bin 398 lira açık var. Mali tablolarda oynayarak yaptıkları hareket var. Ben de sordum mali direktöre, ‘Ne bu böyle ya, nasıl yaptınız bunu?’ diye. ‘Zaten sıkıntılar var, ibra sorunu yaşamayalım diye böyle yaptık’ dedi. Görevine son verdik tabi. Gerekli makamlara müracaat yapılacak, suç duyurusunda bulunacağız. Orada kalemlerle oynamışlar. 2023’ün giderlerini 2024’e gösterirsen, gelirleri aktarırsan tablon temize çıkar. Ya da para almadığın sponsorların gelirini, ‘gelir’ diye yazarsan… Detayları rapor ortaya çıktığı zaman da duyarsınız. Bu resmi makamlarda olan konu. İleriye dönük olanlarla birlikte 660 milyon lira lazım. Yıl sonunda bütçeyi dengelememiz için 660 milyon lira bulmamız lazım.”

Lale Cander’in istifası

Hacıosmanoğlu, TFF Başkanvekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander’in istifasının istenmesiyle ilgili şunları söyledi:

“İlk seçildiğimizden beri hedefimiz güzel şeyler yapmak. Yapabiliriz, yapamayız o ayrı bir şey ama yapamadığımızda da yapamıyoruz der ve görevi yapacak olanlara devrederiz.

Arkadaşlarıma ilk toplantıda, ‘Sizden tek ricam var, federasyonun kimliğiyle, akçeli işlerimizi ayırdıktan sonra hiç kimsenin bununla anılmasını istemiyorum’ dedim. Akçeli işler olursa orada sorun olur. Bu yönetim kurulu üyesi arkadaşımızın da farklı farklı işleri var. Yönetim kurulunda rahatsızlık yarattı.

Bir de federasyonda, yönetim kurulunda olmayan şeyleri olmuş gibi dışarı servis edip haber yaptırarak bizi korkutma gibi bir eylemin içine girdi, talihsiz bir şekilde.

Bütün yönetim kurulu bundan rahatsız oldu. Onun dışında kendi özel işlerinden dolayı, devletle birtakım işleri olacak herhalde, olmayacak işler bana göre, onları söylemek çok ayıp ama Spor Bakanı benim 20 senelik arkadaşım, onunla ilgili de yaptığı işle ilgili izin süreçleri vardı, hakarete varan mesajları arkadaşlarımıza sesli olarak atınca iş başka mevzulara gidiyor.

Biz de arkadaşlarımıza söyledik, istifa edip gitsin diye. Bizim ilkelerimize aykırı bir davranışı kabullenmemiz mümkün değil.

Cengiz Gökay diye bir arkadaşımız var, Ankaragücü’nü temsilen Avrupa Şampiyonası’na katıldı, çocuklarıyla beraber.

Bu arkadaşımız dedi ki, ‘Ben kendi masraflarımı kendim karşılayacağım, bilet paralarını da ödeyeceğim. Bir yönetici arkadaşa yönlendirdiler beni’ dedi. Bu bilet mevzuları ortaya çıkınca ilgili arkadaşlara söyledi, ‘Bilet almıştım hangi hesaba gönderdim parayı, bakar mısınız’ diye.

Öyle bir hesap yok. Maç kazandıkça orada çocuklarıyla birlikte kaldı, 400 bin liralık bilet almış toplamda. Baktılar öyle bir IBAN numarası yok. IBAN üzerinden gittiler, Kırklareli’de bir berberin IBAN numarası çıktı. Belgeleri var.”

Zehra Neşe Kavak eşimin doktoru değil

Hacıosmanoğlu, söz konusu haberin Fatih Altaylı’nın kendi yakınlarını federasyonda işe aldığı iddiasını yazdığı haber olduğunu söyledi.

Avukat Fuat Göktaş ve doktor Zehra Neşe Kavak’ın yönetim kurulu üyesi olduğunu belirten Hacıosmanoğlu, “Bahsettiğiniz 2 isim yönetim kurulu üyesi. Biz federasyon başkanı olarak atamayla gelmedik. Yönetim kurulunu delegeler seçti. Avukat dediğiniz arkadaş benim de avukatım ama daha önce Tahkim’de de görev yapmış, hukuk alanında tecrübeli bir arkadaşımızı yönetime aldık. Eşinin doktoru denilen profesör, Türkiye’de ve yurt dışında tanınan bilim insanlarından biri. Ne yazık ki benim eşimin doktoru değil” dedi.

“Bir şey daha anlatayım, hani Kulüpler Birliği’yle yaptığımız toplantıdan sonra Ali Koç dedi ya, ‘Küçük dilimi yuttum’… Bizim Puma’yla top sponsorluğumuz var. Sözleşme yenilenecek, bitiyor bu sene. Belli bir rakamda top var, 200 bin Euro da ekstra para veriyor marka. Rakam konusunda anlaşıyorlar, bize özel top tasarlanıyor. Kulübün ismini söylemeyeyim, müracaat yapıldığında herkes duyar, ‘Bu parayı bir kulübe gönder’ diyorlar. Şirket yetkilisi de ‘Ben milli takımın sponsoruyum, bir kulübe bu parayı gönderemem, sponsor olamam’ diyor. Bir daha çağırıyorlar onu, ‘150 bine düşür ver’ diyorlar. ‘Onu da yapamam’ diyor. Üçüncü kez çağırıp diyorlar ki, ‘O kulübün bulunduğu ilçede duvar reklamcısı var, parayı ona gönder, duvarlara birkaç reklam koyarsınız’. Onu da yapmıyor, sözleşmeyi imzalamıyor. Başka bir marka daha devreye girdi, biz şimdi 3 senelik anlaşma yapıyoruz, topun haricinde yıllık ekstra 555 bin Euro alacağız.”

(Candaş Tolga Işık’ın “Ligde geçtiğimiz 8 haftayı hakem performansları açısından, adil bir yönetimle futbolun yönetildiğini değerlendiriyor musunuz?” sorusu üzerine) “Hayır değerlendirmiyorum. Sürekli kulüp başkanlarıyla iletişim halindeyim. Ben zaten maç seyretmiyorum, hakem seyrediyorum. Onların belirttiği hataların dışında da hatalar görüyoruz. Temennimiz bu hataları sıfıra indirmek. Bir anda siyahı beyaz yapamıyorsunuz. Burası 20-30 seneye dayalı bir düzenin devamı, değişimi köklü yapmanız lazım. Genç pırıl pırıl hakemlerimiz var. Bunların görev alması, eksik yönlerini tamamlamamız lazım.”