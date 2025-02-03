İsrail, “Demir Duvar” operasyonunu Tulkarm’a genişletti

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Tulkarm Mülteci Kampı’nda askeri operasyonlarını genişletti. France 24’ün haberine göre, İsrail ordusu bölgede “terörist altyapı” tespit ettiğini savunurken, Filistinli siviller ise saldırılarda hedef alındıklarını belirtiyor.

Tulkarm sakinlerinden Hüseyin Şeyh Ali, İsrail ordusunun operasyonu sırasında evinin yıkıldığını ve bölge halkının keskin nişancılar ve dronlar tarafından tehdit edildiğini söyledi. “İlerlemek istiyorum ama korkuyorum. Gözetleniyoruz, dronların seslerini duyabiliyoruz” dedi.

Operasyonun en ağır kayıplarından birini yaşayan Ümmü Samir, İsrail’in bu saldırısının daha önce tanık olduğu tüm askeri operasyonlardan daha şiddetli olduğunu belirtti. “Bu sefer çok daha yıkıcıydı, adeta küçük ölçekli bir Gazze gibi. İsrail, Gazze’den getirdiği askerlerle burada aynı yıkımı gerçekleştirdi” diye konuştu.

Tulkarm’daki mezarlıkların hızla dolduğunu belirten Samir, “Operasyon başladığında mezarlıkta sadece oğlumun mezarı vardı. Şimdi her yerde mezarlar var. 108 genç defnedildi, hepsi 22-23 yaşın altında” ifadelerini kullandı.

France 24’e göre, Gazze’de geçtiğimiz ay sağlanan ateşkesle çatışmalar geçici olarak durulsa da, Batı Şeria’da İsrail ordusunun saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Filistinli siviller, şiddetin her an kapılarını çalabileceği bir ortamda yaşam mücadelesi veriyor.

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