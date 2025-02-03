Çiftlik Bank davasında karar:

Davada, Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın’ın “Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık” suçlamasından 4 bin 414 kez cezalandırılması, ayrıca “Suç örgütü kurma” ve ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”dan da ceza almaları isteniyordu.

Duruşmada söz alan sanık Mehmet Aydın, “Ben dolandırma kastı ile bu işe girmedim. Kimseyi dolandırmadım ve yaptığım yatırımlar mağdurların zararını karşılayacak durumda. Benim dolandırma amacım yoktu. Devlet mal varlığıma el koyduğu için insanlar mağdur oldu. Benim adli emanette şahsi param var, o bile karşılayacak durumda” diye konuştu.

Tutuklu Sanık Fatih Aydın ise duruşmada tahliyesini talep ettiğini söyledi.

Çiftlik Bank soruşturması beş ayrı iddianameyle sonuçlanmıştı.

İddianamelerde, Mehmet Aydın ile Fatih Aydın aydının çeşitli suçlar işleyerek 4 bin 582 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 25 bin 699 yıldan 85 bin 646 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İddianamelerde, Aydın kardeşlerin yanı sıra 18 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezası talep edilmişti.