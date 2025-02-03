Çiftlik Bank davasında karar:
Mehmet Aydın ve ağabeyine 45 bin 376 yıl 6'şar ay hapis cezası
Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı Çiftlik Bank davasında Aydın kardeşlere 45 bin 376 yıl 6’şar ay hapis cezası verildi.
Kamuoyunda “Çiftlik Bank” olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklanan 20 sanık bugün karar duruşmasına çıktı.
Demirören Haber Ajansı’na göre karar duruşmasında son sözü sorulan Mehmet Aydın “Herhangi bir yalan beyanda bulunmadım. Beraatimi istiyorum” dedi.
Davada, Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın’ın “Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık” suçlamasından 4 bin 414 kez cezalandırılması, ayrıca “Suç örgütü kurma” ve ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”dan da ceza almaları isteniyordu.
‘Adli emanetteki param bile zararı karşılar’
Duruşmada söz alan sanık Mehmet Aydın, “Ben dolandırma kastı ile bu işe girmedim. Kimseyi dolandırmadım ve yaptığım yatırımlar mağdurların zararını karşılayacak durumda. Benim dolandırma amacım yoktu. Devlet mal varlığıma el koyduğu için insanlar mağdur oldu. Benim adli emanette şahsi param var, o bile karşılayacak durumda” diye konuştu.
Tutuklu Sanık Fatih Aydın ise duruşmada tahliyesini talep ettiğini söyledi.
Çiftlik Bank soruşturması beş ayrı iddianameyle sonuçlanmıştı.
İddianamelerde, Mehmet Aydın ile Fatih Aydın aydının çeşitli suçlar işleyerek 4 bin 582 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 25 bin 699 yıldan 85 bin 646 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
İddianamelerde, Aydın kardeşlerin yanı sıra 18 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezası talep edilmişti.
Son olarak Eylül 2013’te dört dosyanın ana davayla birleştirilmesine karar verilmişti.
Çiftlik Bank nedir?
Çiftlik Bank adlı oyun, Mehmet Aydın tarafından Ağustos 2016’da kuruldu.
Sosyal medya oyunu olan FarmVille’den esinlenen Çiftlik Bank’ta, oyuncular farklı altın değerlerine sahip çeşitli çiftlik hayvanları satın alabiliyordu.
Ömürleri 365 gün olan hayvanlar için yem ve depo masrafı da yapılmasına gerek yoktu ve masrafların karşılanması için ve yetiştirilen hayvanlar karşılığında para kazanmak için dijital ödeme sistemleri kullanılıyordu.
Oyunda satın alınan hayvanların ve yapılan üretimin ise Türkiye’nin farklı yerlerinde açılan çiftlikler, et ve süt üretimi yapan tesislerde hayata geçirileceği vaat ediliyordu.
Aynı zamanda bu tesislerden elde edildiği iddia edilen ürünler açılan bayilerde satışa çıkarıldı.
Satın alınan hayvanlardan bir yıl içinde edilecek kar ise en az yüzde 100 olarak açıklanmıştı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), oyuna para aktaran kullanıcıların şikayetleri sonrası Çiftlik Bank hakkında suç duyurusunda bulundu ve Çiftlik Bank iddialar üzerine saadet zinciri olmadığını kanıtlamak için üye alımına son verdiğini duyurdu.
Ardından şirket, bankaların kendileriyle çalışmadığını ve ödeme yapamadıklarını açıkladı.