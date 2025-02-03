ABD’nin petrol yaptırımları Rusya ve İran üzerinde nasıl bir baskı kuruyor?

Rusya petrol ihracatı verilerini gizli tutuyor, ancak bir veri kuruluşu olan Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) tahminlerine göre Rusya günlük 7,33 milyon varil petrol ihraç ediyor.

Enerji ve Temiz Hava Araştırmaları Merkezi’ne göre Rusya, Çin’in başlıca petrol tedarikçisi. Rusya aynı zamanda Hindistan’ın petrol ithalatının üçte birini sağlıyor.

Hem İngiltere hem de ABD, Rusya’dan petrol ithalatını Mart 2022’de yasakladı.

Rusya her yıl petrol satışından yaklaşık 190 milyar dolar kazanıyor, bu gelir de Ukrayna savaşını finanse etmesine yardımcı oluyor.

Yedi büyük ekonomiye sahip ülkeden oluşan G7 grubu, Rus petrol ithalatında varil başına 60 dolar tavan fiyatı uyguluyor. G7 ülkelerinin her biri bu kısıtlamayı yetki alanlarındaki nakliyat ve sigorta şirketleri aracılığıyla dayatıyor.

Ancak enerji ve emtia verisi şirketi Argus Media’dan Neil Fleming, “Tavan fiyat etkisiz oldu. Geçen yılın büyük bölümünde Ural ham petrolü gibi Rus petrolü varil başına 60 doların üzerinde, hatta bazen varil başına 75 doların üzerinde ülke dışına satıldı” diyor.

İran da petrol ihracatı verilerini gizli tutsa da, günde yaklaşık 1,7 milyon varil sattığı, bu miktarın 1,2 ila 1,3 milyon varilinin de Çin’e gönderildiği düşünülüyor.

Bazı haberlere göre İran, Hindistan’a da günde 400.000 varil petrol satıyor.

ABD, 2012’den beri İran petrolünün ithalatını ve İran’ın petrol ihracatıyla uğraşan yabancı şirketlerin ABD’de faaliyet göstermesini yasakladı.

ABD İran’ı, nükleer silah ve balistik füze geliştirmek ya da Hamas, Hizbullah ve Husiler gibi silahlı grupları desteklemek için kullanabileceği kaynaklardan mahrum bırakmak istiyor.

Donald Trump bu yaptırımları ABD başkanı olarak görev yaptığı ilk dönemde, 2019 ve 2020 yıllarında sıkılaştırdı.

Ancak İran yine de Çin’e büyük miktarda petrol ihraç edebiliyor. Bunun sebebi kısmen de, petrolün büyük çoğunluğunun “çaydanlık” adı verilen küçük rafineriler tarafından satın alınması.