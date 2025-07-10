İsrail’in saldırılarında Gazze’de 28 sivil hayatını kaybetti

Gazze Şeridi, İsrail’in yeni sabah saldırılarıyla bir kez daha kana bulandı. İsrail ordusu, perşembe günü gün doğumundan önce başta Deyr el-Belah ve Han Yunus olmak üzere farklı bölgelere yoğun hava saldırıları düzenledi. Tıbbi kaynaklara göre saldırılarda en az 28 sivil öldü, onlarcası yaralandı. Hedef alınan noktalar arasında sivil evler, çadır kentler ve gıda yardımı bekleyen insanların bulunduğu bölgeler yer aldı.

Yardım bekleyen Gazzeli siviller hedef alındı

Deyr el-Belah kentinde gıda desteği almak için bir sağlık merkezi yakınında toplanan sivillerin üzerine düzenlenen hava saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti. Tıbbi kaynaklar, ölenlerin büyük bölümünün kadın ve çocuklardan oluştuğunu, birçok yaralının durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Aynı aileden dört kişi öldü

Orta Gazze’deki Bureyc Mülteci Kampı’nda bir eve düzenlenen saldırıda aynı aileden dört kişi yaşamını yitirdi. Kamp sakinleri, evin tamamen yıkıldığını ve enkaz altında kalanların kendi imkânlarıyla çıkarıldığını belirtti.

Nuseyrat ve Han Yunus’ta can kayıpları

İsrail’e ait insansız hava araçları, Nuseyrat Mülteci Kampı’nda iki Filistinliyi öldürdü, 10 kişiyi yaraladı. Han Yunus’un El-Mevasi bölgesindeki çadırlara düzenlenen saldırılarda ise aralarında iki çocuğun da bulunduğu beş kişi yaşamını yitirdi. Aynı bölgede bir annenin ve üç çocuğunun hayatını kaybettiği ayrı bir saldırıda 20’den fazla kişi yaralandı.

Can kaybı 57 bini aştı

Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda İsrail ordusunun Gazze’de öldürdüğü Filistinli sayısı 57 bin 700’ü geçti. Ölümlerin büyük çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Bölgede altyapının neredeyse tamamen çökmesi, gıda ve temiz suya erişimde büyük krizlere yol açarken, hastalıklar da hızla yayılıyor.

Netanyahu hakkında tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçen kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’de işledikleri savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkardı. İsrail ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım suçlamasıyla yargılanıyor.

