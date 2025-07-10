Victor Osimhen’de büyük kriz

Victor Osimhen tam bitti derken!

İtalyan medyası ve Galatasaray’a yakın kaynakların “Bitti” dediği Victor Osimhen transferi bir kez daha çıkmaza girdi. Galatasaray’ın Napoli’ye 15 milyon Euro’su peşin, artı 15’er milyonluk 4 taksitle toplam 75 milyon Euro’luk teklifinin kabul edildiği öne sürülmüştü. Ancak Napoli son anda banka teminatı isteyince görüşmeler tıkandı. Victor Osimhen, Napoli’nin 75 milyon Euro’yu peşin ödemeyi taahhüt eden Al Hilal’e “Git” baskısına direniyor.

Victor Osimhen gemileri yaktı

2024-2025 sezonunda Galatasaray formasıyla çıktığı 41 maçta 37 gol, 8 asistlik performans sergileyerek sezonu gol kralı olarak tamamlayan Victor Osimhen, Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımının yıllık 45 milyon Euro’dan 3 yıllık son teklifini reddetti. 26 yaşındaki Nijeryalı santrfor, Napoli’ye gönderdiği mesajla resti çekti: Hazırlık kampına katılmıyorum. Geri de dönmüyorum.

Dursun Özbek’ten “Vazgeçebiliriz” iması

Victor Osimhen konusunda Radyospor’a konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Galatasaray’da tüm işler plan dahilinde ilerliyor. Kulübümüzü mali olarak zorlayacak bir adım atmadık, atmayacağız. Bu durum, Osimhen’in transferi için de geçerli” şeklinde konuştu.