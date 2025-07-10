Rusya’dan Kiev’e yeni saldırı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik hava saldırıları şiddetini artırarak devam ediyor. Başkent Kiev, gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla düzenlenen büyük çaplı saldırıya sahne oldu. Şehrin altı farklı bölgesinde patlamalar yaşanırken, ilk belirlemelere göre en az iki kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Yangınlar kent genelinde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kentte altı bölgede yangın çıktı

Kiev Askeri İdaresi Başkanı Tymur Tkaçenko, gece saatlerinde yaptığı açıklamada başkentin altı bölgesinde insansız hava aracı saldırısı sonucu yangın çıktığını duyurdu. Tkaçenko, “Konutlar, araçlar, ofisler ve depo binaları yanıyor” ifadesini kullandı. Saldırının en yoğun hissedildiği bölgelerden biri olan Şevçenkivskyi semtinde, bir konutun çatısına düşen drone parçaları yangına yol açtı.

“Bu insanlar Ruslar tarafından öldürüldü”

Tkaçenko, saldırıda hayatını kaybeden iki sivilin ölümünü, “Bu insanlar Ruslar tarafından öldürüldü. Bu büyük bir kayıptır” sözleriyle duyurdu. Yaralı sayısı 13’e yükselirken, şehirde duman nedeniyle halktan camlarını kapalı tutmaları istendi.

Sağlık merkezi enkaza döndü

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Podilsky bölgesindeki bir birinci basamak sağlık merkezinin saldırı sonucu “neredeyse tamamen yıkıldığını” açıkladı. Kent genelinde sirenler çalarken, halktan sığınaklarda kalmaları istendi.

Ülke genelinde alarm: 728 drone saldırısı

Ukrayna ordusu, hafta başında Rusya’nın ülke genelinde şimdiye kadar görülen en büyük hava saldırısını gerçekleştirdiğini bildirdi. Toplam 728 insansız hava aracı ile birlikte 13 füzenin ateşlendiği saldırılar, farklı dalgalar halinde birçok şehri hedef aldı. Son saldırıda Kiev dışındaki bölgelerdeki kayıplara dair henüz bilgi verilmedi.

Trump: Putin bize hep nazik ama bu boş

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya lideri Vladimir Putin’e yönelik eleştirileri dikkat çekti. Salı günü gazetecilere konuşan Trump, “Putin bize hep çok nazik davranıyor ama bu boş laf” dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise Trump’ın açıklamaları için “sert ama alışıldık bir dil” değerlendirmesinde bulundu.

Gözler Malezya’daki zirvede

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Perşembe günü Malezya’da yapılacak uluslararası zirvede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi bekleniyor. Ancak iki ülke liderinin düzenli temasına rağmen, Ukrayna’daki çatışmaları sona erdirecek somut bir adım henüz atılmış değil.

