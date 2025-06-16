İsrail’den İran Devlet Televizyonu’na füze saldırısı

İran ile İsrail arasında dört gündür süren çatışmalar her geçen saat şiddetini artırırken, savaşın medya hedeflerine sıçraması bölgedeki gerilimi bir üst seviyeye taşıdı. İsrail’in bu kez hedefi, İran Devlet Televizyonu oldu. Canlı yayın sırasında binaya isabet eden füze, stüdyoyu yerle bir ederken, spikerin ölümden kıl payı kurtulduğu anlar ekrana yansıdı.

İran’da canlı yayında büyük panik

İran Devlet Televizyonu’nda savaşla ilgili gelişmeleri aktaran spiker, yayında olduğu sırada şiddetli bir patlama sesi duyuldu. O anlarda ekran sarsılırken, stüdyo çöktü. Panik halinde yayını kesen spikerin stüdyodan koşarak uzaklaştığı görüldü. Kısa süreli kesintinin ardından televizyon yayına devam ederken, stüdyodaki diğer çalışanların tekbir getirdiği duyuldu.

“Tekrar vurun” diyerek meydan okudu

Saldırıdan sağ kurtulan spiker, kısa süre sonra tekrar ekrana çıktı. “Tekrar vurun” diyerek İsrail’e meydan okuyan spikerin sözleri, İran kamuoyunda geniş yankı buldu. Ölü ya da yaralı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Savaş medyaya sıçradı

İsrail’in İran Devlet Televizyonu binasını hedef alması, çatışmaların yalnızca askeri değil, psikolojik cepheye de taşındığını gösterdi. Canlı yayında gerçekleşen saldırı, medya kurumlarının artık doğrudan hedef alınabileceğine dair kaygıları artırdı.