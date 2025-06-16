İsrail Savunma Bakanı’ndan tehdit: Yakında Tahran halkı bedel ödeyecek

İsrail ile İran arasındaki gerilim dördüncü gününe girerken, taraflar arasındaki çatışmalar hem askeri hem de sivil kayıpları artırmaya devam ediyor. İran’ın gece boyunca İsrail’in farklı kentlerine düzenlediği füzeli saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran’ın sivilleri hedef aldığını belirterek, “Yakında Tahran halkı bedel ödeyecek” sözleriyle misilleme mesajı verdi.

Katz’tan Hamaney’e sert çıkış: Korkak bir katile dönüştü

İran’ın Tel Aviv çevresi ve Hayfa’ya yönelik saldırılarının ardından kameraların karşısına geçen İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’i hedef aldı. Katz, “Tahran’ın kibirli diktatörü, artık korkak bir katile dönüştü. İsrail ordusunu durdurmak için sivil halkımıza saldırıyor çünkü İsrail Savunma Kuvvetleri, onun askeri kapasitesini yok etmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Katz’ın “Yakında Tahran halkı bedel ödeyecek” şeklindeki açıklaması, sivillere yönelik misilleme ihtimalini gündeme taşıdı.

İran’ın saldırılarında 8 kişi öldü, 287 kişi hastaneye kaldırıldı

İsrail Ordu Radyosu, İran’ın gece boyunca ülke geneline düzenlediği saldırılarda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 287 kişinin çeşitli hastanelere kaldırıldığı, bunlardan 1’inin ağır, 14’ünün ise orta derecede yaralı olduğu aktarıldı.

Cuma gününden bu yana devam eden İran saldırılarında ise ölü sayısının 20’yi aştığı, yaralı sayısının 300’ü geçtiği belirtildi.

İsrail: İran’ın elinde hâlâ binlerce füze var

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, Ordu Radyosu’na yaptığı açıklamada, İran’ın füze kapasitesine dikkat çekerek “İran’ın elinde hâlâ binlerce balistik füze var” dedi. Bu rakamın daha önce yapılan tahminlerin üzerinde olduğunu belirten Hanegbi, mevcut çatışmanın İran tehdidini uzun vadede ortadan kaldıracak nitelikte olmadığını vurguladı.

Askeri analistler ise İran’ın yaklaşık 1.500 ila 2.000 arasında füzeye sahip olduğunu, bunların yüzlercesinin fırlatıldığını ve İsrail hava savunma sistemlerinin bir kısmını imha ettiğini ileri sürüyor.

