Mustafa Savan Günay’ın otopsi sonucu bekleniyor

Eskişehir’de yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan emekli doktor Mustafa Savan Günay’ın otopsisi tamamlandı. Vücudunda herhangi bir kesici ya da delici alet izine rastlanmayan Günay’dan alınan örnekler Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Sosyal medyada, “Ömrüm yeterse tüm kanser türlerini bitireceğim” sözleriyle dikkat çeken Günay’ın ölüm nedeni hazırlanacak detaylı raporun ardından açıklanacak.

Mustafa Savan Günay evde hareketsiz bulundu

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi’nde yaşayan emekli doktor Mustafa Savan Günay’dan uzun süre haber alamayan şehir dışındaki arkadaşı, durumu evin temizlik çalışanına bildirdi. Çalışanın kapıyı açtırmak için polise haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla içeri girdi. 2. kattaki dairede Günay, yatağında hareketsiz halde bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Günay’ın cenazesi, yapılan ilk incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinde şüpheli bir durum tespit edilmezken, kesin ölüm nedeni için alınan örnekler Adli Tıp’a gönderildi.

“Kanseri tek kalemde bitireceğim” demişti

Emekli doktor Mustafa Savan Günay, mayıs ayında sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, 25 yıldır kanserin nedenlerini araştırdığını belirterek, “Sorunun çözümünü yüzde 75 oranında buldum. Bu yüzden Magna Lunaca’yı çıkardım. Ömrüm yeterse tüm kanser türlerini tek kalemde bitireceğim” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından ölümünün şüpheli bulunması, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Kullanıcılar, Günay’ın açıklamalarına dikkat çekerek ölümünün titizlikle araştırılması gerektiğini savundu.

Soruşturma sürüyor

Emekli doktorun ölümüyle ilgili polis ve savcılık soruşturması devam ediyor. Adli Tıp Kurumu’ndan çıkacak sonuç, Günay’ın ölümüne neyin neden olduğunu ortaya koyacak.