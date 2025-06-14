İsrail ve İran karşılıklı saldırılarla Ortadoğu’yu ateşe verdi

Ortadoğu’da İsrail ve İran arasında haftalardır tırmanan gerilim, doğrudan füze ve drone saldırılarına dönüştü. İsrail ordusunun İran’daki nükleer tesisleri hedef alan operasyonuna yanıt gecikmedi; Tahran yönetimi onlarca füze ve İHA ile karşılık verdi. Tel Aviv, Rishon Lezion ve Eilat gibi kentlerde patlamalar yaşanırken, sivil kayıplar bildirildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise acil toplanarak nükleer tesislere yönelik saldırıların küresel barış için oluşturduğu tehditleri gündemine aldı.

İsrail: Kurtarma ekipleri zayiat bölgelerinde çalışıyor

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’dan fırlatılan onlarca füze nedeniyle ülke genelinde sirenlerin çaldığını, bazı füzelerin yerleşim yerlerine isabet ettiğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, “Kurtarma ekipleri, zayiat bildirilen birçok bölgede faaliyetlerini sürdürüyor” denildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Tel Aviv’deki patlamalar dikkat çekerken, İsrail basını bir füzenin doğrudan kente isabet ettiğini aktardı.

Ayrıca Arava Vadisi ve Eilat üzerinde şüpheli hava araçları tespit edilmesi üzerine sirenlerin yeniden çaldığı belirtildi. Hava savunma sistemleri bu bölgelerde üç hedefi imha etti. Sabah saatlerinde ise İran’a ait beş İHA’nın etkisiz hale getirildiği anların görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.

BM uyardı: Derin ve geniş bir çatışmadan kaçınılmalı

İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ardından New York’ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olağanüstü toplandı. BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo toplantıda, “Her ne pahasına olursa olsun daha derin ve geniş bir çatışmadan kaçınılmalı” uyarısında bulundu. DiCarlo, yaşanan tırmanmanın Umman’da planlanan ABD-İran görüşmeleri gibi diplomatik temasları da sekteye uğrattığını söyledi.

Rafael Grossi: Nükleer tesisler asla hedef olmamalı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Konsey’e hitabında nükleer tesislerin hedef alınmasının güvenlik açısından büyük risk taşıdığını vurguladı. Grossi, “Bu tür saldırılar sadece güvenliği değil, aynı zamanda yayılmanın önlenmesini de tehdit ediyor” dedi. UAEA’nın bölgedeki durumu yerinde incelemeye hazır olduğunu da belirtti.

Rusya, Pakistan ve İran’dan İsrail’e sert tepki

Rusya’nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia, “İsrail’in sebepsiz saldırısı bölgeyi nükleer bir felaketin eşiğine getirmiştir” diyerek İsrail’i kınadı. Pakistan Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed ise “İran’ın BM Şartı’nın 51. maddesi uyarınca kendini savunma hakkı vardır” dedi.

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, İsrail’in saldırılarını “devlet terörü” olarak nitelendirdi. “Bu kasıtlı suikastlar, devlet terörizminin açık bir göstergesidir” diyen İravani, saldırılarda 78 kişinin öldüğünü, 320’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

İravani, “Bu tür saldırılar sadece hukuka değil, ortak vicdana da aykırıdır. Bu suçlara ortak olanlar sonuçların sorumluluğunu da paylaşır” dedi.

İsrail: Bu bir ulusal koruma eylemidir

İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise saldırıların savunma amaçlı olduğunu savunarak, “İran’ın nükleer cephanelik kurmasına, terör ağını genişletmesine ve İsrail’i yok etme planlarına karşılık verdik” dedi. Danon, “Biz bu mücadeleyi istemedik, ama başka seçeneğimiz kalmadı” ifadelerini kullandı.

ABD: İran nükleer silah edinemez

ABD Dışişleri yetkilisi McCoy Pitt ise Konsey’de yaptığı konuşmada, “Başkan Trump’ın defalarca söylediği gibi, İran’ın nükleer silah edinmesine izin verilemez” diyerek, İsrail’in operasyonlarından ABD’nin önceden haberdar olduğunu ama askeri destek vermediğini dile getirdi.

İran sokaklarında sevinç gösterileri

İran’dan fırlatılan füze ve İHA’ların İsrail’e ulaşması Tahran’da devlet televizyonlarında canlı yayınlandı. Halk sokaklarda tatlı dağıttı, havai fişeklerle kutlamalar yaptı. Ancak Tel Aviv’de bir kadının yaşamını yitirdiği, Rishon Lezion’da iki sivilin öldüğü bildirildi. 34 kişi ise çeşitli derecelerde yaralandı.

Nükleer tesisler hedefte

İsrail’in saldırısında Natanz ve Fordo’daki nükleer tesislerde ciddi hasar oluştu. UAEA Başkanı Grossi, Natanz’daki üst yapıların ve elektrik altyapısının tamamen tahrip olduğunu, bu durumun zenginleştirme sürecini de tehdit ettiğini aktardı. İsrail ayrıca İsfahan’daki bir araştırma tesisini, onlarca radar sistemini ve bataryayı da hedef aldı.

Gerilim sürüyor: Yeni bir savaş mı başlıyor?

İsrail Başbakanı Netanyahu, operasyonun aylar öncesinden planlandığını ve ABD’ye önceden bilgi verildiğini açıkladı. Netanyahu’nun ifadesiyle, İsrail içindeki ajanlar tarafından İran’a sokulan insansız silahlar önceden yerleştirildi.

İsrail yetkilileri operasyonun iki hafta sürebileceğini belirtiyor. İran Dışişleri ise ABD ile yapılması planlanan görüşmelerin “anlamsızlaştığını” açıkladı.

