İran’dan İsrail’e sert yanıt

İsrail, İran’ın çok sayıda üst düzey komutanını öldürmüştü

İsrail, İran’a başlattığı saldırının ilk gününde başkent Tahran’ı vurmuş, aralarında İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mohammad Bagheri’nin de bulunduğu çok sayıda üst düzey komutan ve bilim adamı evlerine düzenlenen hava saldırılarında ölmüştü. Saldırının ikinci gününde ise İran hava savunması bu kez fire vermedi ve CNN’e göre 7 İsrail uçağını düşürdü.

İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu, bir bina tamamen çöktü

İran, İsrail’in Demir Kubbe savunma sistemini kırarak başkent Tel Aviv’e yüzlerce balistik füze yolladı. İsrail Savunma Bakanlığı’nın bulunduğu Gush Dan bölgesinde şiddetli patlama sesi duyulduğunu aktardı. İsrail iç cephe komutanlığı, İran’ın son füze saldırısında Tel Aviv’de bir binanın tamamen yıkıldığını açıkladı. Basında yer alan haberlerde, Tel Aviv’de 4 noktaya İran’a ait füzelerin isabet ettiği, saldırı sonucu kentte bazı binaların yıkıldığı ve büyük çapta hasarlar meydana geldiği kaydedildi.

Toplam ölü sayısı 3, yaralı 91

İran’dan İsrail’e sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı Sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda 2 kişi öldü, 3’ü ağır 21 kişi yaralandı. Böylece İran’ın İsrail’e dün akşam itibarıyla düzenlediği 6 saldırıda ölenlerin sayısı 3’e, yaralananların sayısı ise 91’e yükseldi.