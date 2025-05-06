Dünya

İsrail Kabinesi Gazze’yi süresiz olarak ele geçirme kararı aldı

İsrail Kabinesi Gazze'yi süresiz olarak ele geçirme kararı aldı

NationalTurk FR06/05/2025
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İsrail Kabinesi, pazartesi günü yaptığı oylamada Gazze Şeridi'nin süresiz olarak ele geçirilmesini onayladı.
İsrail Kabinesi, pazartesi günü yaptığı oylamada Gazze Şeridi'nin süresiz olarak ele geçirilmesini onayladı.
WTS ile Ayın Fırsatları

İsrail Kabinesi, pazartesi günü yaptığı oylamada Gazze Şeridi’nin süresiz olarak ele geçirilmesini onayladı. Kararın, İsrail’in 2005’te sonlandırdığı askeri varlığını yeniden tesis etmesi anlamına gelebileceği belirtiliyor. Yetkililer, kontrolün kapsamı ve süresine dair net bilgi paylaşmadı.

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1 Yerleşim politikaları yeniden gündemde
2 Gazze’de barış umutları zayıflıyor
2.1 Trump planı ve nüfusun yeniden yerleştirilmesi

Yerleşim politikaları yeniden gündemde

Ultranasyonalist hükümetin görevde olduğu mevcut dönemde İsrail yerleşimci hareketinin güç kazanması, Gazze içinde yeni yerleşim alanlarının kurulabileceği yönündeki endişeleri artırıyor. İsrailli liderler, operasyonların ABD Başkanı Donald Trump’ın bölge ziyareti sonrasına bırakılacağını ifade etti.

Gazze’de barış umutları zayıflıyor

Planın hayata geçmesi, Hamas ile yürütülen ateşkes müzakerelerinde baskı kurma amacı taşıyor olabilir. Ancak aynı zamanda, Filistinlilerin bağımsız devlet kurma hayallerini de ciddi şekilde zedeliyor. Uzmanlara göre, Gazze’nin yeniden işgali, İsrail’i kendisine düşman bir nüfusun ortasında konumlandıracak ve bölgenin yönetimiyle ilgili birçok soru işareti doğuracak.

Trump planı ve nüfusun yeniden yerleştirilmesi

İsrail’in adımı, Başkan Donald Trump’ın Gazze’yi kontrol altına alma ve Filistinlileri başka bölgelere yerleştirme vizyonunu uygulamaya koyma niyetinin bir parçası olarak görülüyor. Bu gelişme, bölgedeki tansiyonu daha da artırma potansiyeli taşıyor.

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NationalTurk FR06/05/2025
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