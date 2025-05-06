Trump yönetimi, üç eyaletin mifepriston davasının düşürülmesini talep etti

Donald Trump yönetimi, üç Cumhuriyetçi eyaletin kürtaj ilacı mifepristonun tele-sağlık yoluyla kullanımını kısıtlamayı hedefleyen davasının düşürülmesini talep etti. Adalet Bakanlığı avukatları, eyaletlerin bu davayı Texas’ta açmasının yasal zemine oturmadığını savunarak, “Bu davada mahkemenin yetki alanı yoktur” açıklamasını yaptı.

Eyaletler dava açmak için uygun mahkeme seçmedi

İdaho, Kansas ve Missouri eyaletlerinin 2023’te Yüksek Mahkeme’nin mifepristona erişimi koruma kararının ardından FDA’ya karşı açtığı dava, ilacın yalnızca klinik ziyaretlerle reçete edilmesini ve hamileliğin daha erken dönemlerinde sınırlandırılmasını istiyor. Ancak federal hükümet, bu eyaletlerin davayı doğru yerde açmadığını ve dava açma süresinin çoktan dolduğunu belirtti.

Texas yargıcı daha önce ilaca onayı durdurmuştu

Dava, daha önce aynı konuda alınan ancak Yüksek Mahkeme tarafından usul yönünden düşürülen bir kararı veren Yargıç Matthew Kacsmaryk tarafından değerlendiriliyor. Kacsmaryk’in ilk kararı, temyiz mahkemesi tarafından daraltılmış, ardından tamamen iptal edilmişti.

Donald Trump: İlaç erişimini kısıtlamayacağım

Trump, aralık ayında Time dergisine yaptığı açıklamada, kürtaj ilaçlarına erişimi kısıtlamayacağını belirtmiş, kürtajın eyaletlerin yetkisine bırakılması gerektiğini savunmuştu. Ancak mifepristonun geleceği, hâlâ siyasi ve hukuki tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Mifepriston nedir?

ABD’de en yaygın kürtaj yöntemi olan ilaçla kürtajda kullanılan mifepriston, genellikle başka bir ilaçla birlikte alınıyor ve tüm kürtajların yaklaşık üçte ikisinde tercih ediliyor. Özellikle Roe v. Wade kararının iptal edilmesinden bu yana ilaca olan erişim, tartışmaların odağında yer alıyor.

