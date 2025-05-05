Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesi için adımlar atılmaya devam edileceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze için desteğe hazırız

Görüşmede, Gazze’deki insani kriz özel bir yer tuttu. Erdoğan, Gazze’ye yönelik yardımların kesintisiz ulaşması gerektiğini belirtirken, ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın inşası için Türkiye’nin işbirliğine ve her türlü desteğe hazır olduğunu söyledi.

Suriye ve bölgesel istikrar vurgusu

Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yineleyerek, istikrarın sağlanması yönünde çabaların sürdüğünü belirtti. ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımlar konusunda atacağı adımların bu sürece katkı sağlayabileceğini kaydetti. Ayrıca İran ile yürütülen diplomatik sürece ve Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme çabalarına da destek mesajı verdi.

Trump: Erdoğan’la çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum

Görüşmeye ilişkin sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yapan Trump, Erdoğan’la Gazze, Suriye ve Ukrayna dahil birçok konuda “çok iyi ve verimli” bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Erdoğan’ın kendisini Türkiye’ye davet ettiğini belirten Trump, bu ziyareti memnuniyetle kabul ettiğini ve Washington’da da bir araya gelmeyi planladıklarını aktardı.

Trump açıklamasında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerim başkanlık dönemimde her zaman mükemmeldi. Pek çok konuda iş birliği yaptık. Ukrayna ile Rusya arasındaki bu anlamsız ama ölümcül savaşın bitirilmesi için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum,” ifadelerini kullandı.

