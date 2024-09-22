İsrail’den Lübnan’a çok sayıda roket atıldı

İsrail ordusu, Hizbullah’ın endüstriyel ve askeri tesisleri hedef alması üzerine gece boyunca Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine roket “saldırısı” yapıldığını duyurdu.

İsrail’den Lübnan’a saldırı

105 roketin çoğu engellendi, ancak bazı evler vuruldu. İsrail Savunma Kuvvetleri, hava saldırısı sirenlerinin gece boyunca çaldığını söyledi.

Hizbullah, geçen hafta çağrı cihazı ve telsiz saldırılarına misilleme olarak kuzey İsrail’deki hedeflere düzinelerce roket attığını duyurdu.

İsrail, Cuma günü Beyrut’ta gerçekleşen ve IDF’nin bir düzine üst düzey Hizbullah komutanını öldürdüğünü söylediği hava saldırısının ardından Lübnan’daki hedeflere saldırmaya devam etti. Lübnan, üçü çocuk olmak üzere 37 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tümamiral Daniel Hagari, cumartesi günü onlarca savaş uçağının “Hizbullah’ın İsrail topraklarına ateş açmaya hazırlandığını tespit etmesinin ardından” Güney Lübnan’ı “kapsamlı bir şekilde” vurmaya başladığını söyledi.

Akşam İsrail saldırıları başlamadan önce, IDF daha önce saldırılarla “yaklaşık 180 noktayı ve binlerce [roket] fırlatıcı namlusunu” imha ettiğini söylemişti

İran destekli milis ve siyasi grup Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizlerin Lübnan genelinde iki gün boyunca patlaması sonucu bu hafta başında 39 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, perşembe günü saldırılardan İsrail’i sorumlu tutarak, İsrail’in “tüm kırmızı çizgileri” aştığını ve “adil bir ceza” vereceğini söyledi.

İsrail henüz sorumluluğu üstlenmedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, çağrı cihazı ve telsiz patlamalarının uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini söyledi.

IDF, Pazar sabahı, bir önceki gece yerel saatle 20:30’da (GMT 17:30) yürürlüğe giren, kuzey İsrail’deki topluluklar ve güney Golan Tepeleri’nin bazı kesimlerine yönelik yeni kısıtlamaların genişletildiğini duyurdu.

IDF’nin İç Cephe Komutanlığı toplantıları açık alanda 10 katılımcıyla ve kapalı alanda 100 katılımcıyla sınırladı. Eğitim faaliyetleri devam edebilir ve korunan alanlar mevcut olduğu sürece işe gelmeye izin verilir.

Kısıtlamalar Hayfa bölgesi ve kuzeyini kapsıyor.

Çatışmaların tam ölçekli bir savaşa dönüşmesinden endişelenilirken, ABD Dışişleri Bakanlığı Lübnan’da bulunan vatandaşlarına yeni seyahat tavsiyeleri yayınladı.

ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği, halka “ticari seçenekler hala mevcutken Lübnan’ı terk etmeleri” çağrısında bulunarak, zaten “kapasitelerinin azaldığını” belirtti.

Büyükelçilik, “ABD’de kalmayı seçen ABD vatandaşlarına yardımcı olamayabileceklerini” de sözlerine ekledi.

Komşu Ürdün’ün Dışişleri Bakanlığı da vatandaşlarına benzer bir tavsiyede bulunarak, Lübnan’dakilere en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

İsrail ile Hizbullah arasındaki sınır ötesi çatışmalar, Hamas’ın Gazze’den İsrail’e düzenlediği saldırının ertesi günü, 8 Ekim 2023’te Hizbullah’ın Filistinlilerle dayanışma içinde İsrail mevzilerine ateş açmasıyla tırmandı.

İsrail , sınır ötesi çatışmalar nedeniyle ülkenin kuzeyinden yerlerinden edilen insanların geri dönüşünü de savaş hedefleri listesine ekledi.

İsrail‘in Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 37’ye yükseldi.

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