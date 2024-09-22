Dünya

İran’da patlama: 30 ölü

İran'da bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 30 kişi hayatını kaybetti.

Aslı22/09/2024
79 1 dakika okuma süresi
İran'ın Güney Horasan eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 30 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.
Bali

İran’ın Güney Horasan eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 30 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.

İran’ın Tebes kentinde patlama

İran’ın Güney Horasan eyaletindeki Tebes kentindeki kömür madeninde patlama meydana geldi. Ülkenin yüzde 76 oranında kömür ihtiyacını karşılayan madende metan gazının sıkışması sonucu yaşanan patlama sırasında B bloğunda çalışan 47 işçiden 30’u hayatını kaybetti, 17 işçi yaralandı.

Güney Horasan Valisi Cevad Genaat konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Patlama, kömür madenin B ve C bloklarında meydana geldi. İki blokta toplam 69 işçi çalışıyordu. Hali hazırda C blokta yoğun bir gaz birikimi var ve ekiplerimiz bu gazı tahliye etmeye çalışıyor. Gaz tamamen boşaltıldıktan sonra içeride bulunan 22 işçi için kurtarma çalışmalarına devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 37’ye yükseldi.

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Aslı22/09/2024
79 1 dakika okuma süresi
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