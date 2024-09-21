Beyrut’ta 3’ü çocuk, 7’si kadın 37 kişi öldü
İsrail'in Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi.
İsrail’in başkent Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 3’ü çocuk, 7’si kadın 37’ye yükseldiği bildirildi.
Beyrut’ta can kaybı artıyor
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, söz konusu saldırıda ölenlerin sayısının 3’ü çocuk, 7’si kadın olmak üzere 37’ye yükseldiği dile getirildi.
Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, bugün düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in başkent Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 3’ü çocuk, 7’si kadın 31’e yükseldiğini, 68 kişinin yaralandığını söylemişti.
Ebyad, çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılması ve dünkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısının ise 70’e yükseldiğini ifade etmişti.
Son ölümlerle birlikte çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılması ve dünkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısı 76’ya yükseldi.
Lübnan’da bir Suriyeli öldü
İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki sınıra yakın Vadi Hamul bölgesine düzenlediği hava saldırısında bir Suriye vatandaşının öldüğü belirtildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Vadi Hamul bölgesine hava saldırısı düzenlediği duyuruldu.
Saldırıda bir Suriye vatandaşının hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, başka ayrıntıya yer verilmedi.
Lübnan’ın güneyinde 180 noktaya hava saldırısı düzenlendi
Öte yandan İsrail ordusundan Lübnan’ın güneyine düzenlenen hava saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, gün boyunca Lübnan’dan İsrail topraklarına geçen yaklaşık 90 roketin tespit edildiği, Lübnan’ın güneyine gerçekleştirilen hava saldırısında yaklaşık 180 noktanın hedef alındığı ve binlerce roket fırlatma namlusunun da vurulduğu açıklandı.
İsrail’in dün Beyrut’a düzenlediği saldırıda Hizbullah’ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil’in yanı sıra “Rıdvan Gücü”nün eski komutanlarından Ahmed Mahmud Vehbi’nin de aralarında bulunduğu 15 Hizbullah mensubu ölmüştü.
İsrail ordusu, Lübnan‘da çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenledi.
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