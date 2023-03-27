İsrail’de Genel grev çağrısı yapıldı, Netanyahu konuşmasını erteledi

Kudüs’te askerler ve polisler, Netanyahu’nun evinin yakınlarında eylem yapan protestoculara basınçlı suyla müdahale etti.

İsrail Histadrut İşçi Sendikası Başkanı Arnon Bar-David, hükümetin geri adım atmaması halinde, genel greve gidimesi çağrısında bulundu. Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda uçuşlar iptal edildi.

İsrail’de kitlesel protestolar sonucu Netanyahu, bu sabah yapacağı konuşmayı erteledi.

Gazetecilere verilen bilgiye göre Netanyahu planladığı değişiklikleri erteleyeceğini duyuracaktı. Ancak koalisyon hükümetindeki aşırı sağ partilerin bu karara karşı çıktıkları bildiriliyor.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, “Hükümet protestolar sonrası anarşiye teslim olmalı” dedi.

Netanyahu daha önce yasa tasarısını hafta sonuna kadar İsrail Parlamentosu’ndan (Knesset) geçirmek istiyordu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise bu sabah Twitter mesajında “İsrail halkının birliği için sizi derhal, yeni düzenlemeyle ilgili yasama sürecini durdurmaya çağırıyorum. Tüm İsrail halkının gözleri sizin üzerinizde” dedi.

ABD de gelişmelerden büyük kaygı duyduğunu açıkladı ve uzlaşı çağrısı yaptı.

İsrail’de haftalardır protestro edilen yeni yasal düzenleme, yargıçları atayan komisyonun tamamen hükümetin kontrolüne geçmesini öngörüyor. Ayrıca görev için uygun olmadığı düşünülen makam sahiplerinin görevden alınması zorlaştırılıyor. İsrail’de birçok kişi, halen yolsuzluktan yargılanan Netanyahu’nun tasarıyı kendisi için hazırladığını söylüyor.

Protestocular Netanyahu’yu “bir diktatör gibi davranmakla” ve “İsrail’in güvenliğine zarar vermekle” suçluyor.

Netanyahu ise yasal düzenlemelerin” mahkemelerin yetkilerini aşmasını engellemek için yapıldığını” ve hükümetin son seçimlerde halk tarafından seçildiğini söylüyor.

Netanyahu’nun evinin yakınlarında İsrail bayrakları ve tencere-tavalarla gösteri yapan eylemciler, daha sonra protestolarını Knesset önünde sürdürdü.

İsrail’de yargı reformuna karşı protestolar artıyor. İsrail polisi olayları takip eden gazetecilerle sert tartışmalar yaşıyor. pic.twitter.com/0g9QVjNPwF — NationalTurk (@nationalturkcom) March 27, 2023

Memur olduğunu söyleyen bir eylemci BBC’ye “Netanyahu’nun demokratik bir ülkede her sınırı aştığını” belirterek “Demokrasinin son kırıntılarını savunuyoruz. Bu çılgınlık sona ermeden hiçbir şey yapamam” dedi.

Tel Aviv’de iki saat boyunca ana yolları trafiğe kapayan protestocular atlı polislerce dağıtıldı. Polis göstericilere karşı basınçlı su kullandı.

Protestoculara müdahale

Görevden alınan Savunma Bakanı ve emekli asker Yoav Gallant, yedek kuvvetlerin yasa tasarısından rahatsız olduğunu söylemişti.

Bu ayın başlarında İsrail Hava Kuvvetleri’ndeki özel birliklerde görevli savaş pilotları tasarıyı protesto için eğitimlere katılmayacaklarını duyurmuştu.

Pilotlar komutanlarıyla görüştükten sonra kararlarını geri almıştı.

Ana muhalefet lideri Yair Lapid ise Gallant’ın görevden alınmasını “hükümetin alçaldığı bir başka adım” olarak tanımlayarak, bu kararın ülkenin güvenliğine zarar vereceğini söyledi.

Kaynak: BBC

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