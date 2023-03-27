Selanik Gezilecek Yerler Listesi: Top 10

Selanik Bölgesinde En Popüler 10 geziyi sizin için derledik. İşte Selanik Gezilecek Yerler Listesi;

Selanik büyük bir şehrin kozmopolit kültürünü ve enerjisini, daha küçük bir şehrin samimi ortamı ve cazibesiyle sunuyor. Atina’nın kalabalığı ve tıkanıklığı olmadan gerçek Yunanistan’ı deneyimlemek için Selanik mükemmel bir yer. Ayrıca deniz manzarası muhteşem.

Bu keyifli şehir, Romalılar, Venedikliler ve Osmanlı da dahil olmak üzere iz bırakmış farklı medeniyetlerden etkilenen etkileyici bir çok mirasa sahip. Antik kalıntılar, Bizans kiliseleri ve Osmanlı eserleri, Yunanistan’ın en gözde cazibe merkezlerinden biri olan birinci sınıf arkeoloji müzesi ziyaretçileri büyüler .

Selanik’i ziyaret etmenin bir başka özelliği de lezzetli yerel mutfaktır. Geleneksel restoranlar ve rahat tavernalar, bölgenin en iyi yemekleriyle akşam yemeklerini unutulmaz kılıyor.

Selanik aynı zamanda müzik ortamıyla da ünlüdür ve yılın hemen her zamanında şehrin her yerindeki mekanlarda canlı grup performansları gerçekleştirilir.

Selanik’te yapılacak en iyi turistik yerler ve yapılacak şeyler listemizle ziyaret edilecek en iyi yerler hakkında bilgi edinin.

1. Aziz George Kilisesi (Galerius Rotundası)

Galerius Rotundası, Selanik’in en görkemli antik anıtı. Dördüncü yüzyılın başlarında inşa edilmiş, büyük olasılıkla Roma imparatoru Galerius’un mozolesi olması amaçlanmıştı (buraya gömülmemiş olmasına rağmen) ve Galerius Sarayı ile Galerius Kemeri’ni içeren kompleksin bir parçasıydı.

Selanik’te bir Hıristiyan olarak vaftiz edilen Büyük İmparator Theodosius, dördüncü yüzyılın sonlarında mozoleyi bir Hıristiyan kilisesine dönüştürdü. 10. ila 12. yüzyıllar arasında Rotunda, Selanik Katedrali olarak kullanıldı.

Osmanlı yönetimi altında yapı camiye dönüştürüldü; minare İslami dönemin bir kalıntısı. 1912’de ise Saint George Kilisesi’ne (Áyios Yeóryios) dönüştürüldü.

Bu görkemli kutsal alan nefes kesici bir izlenim bırakıyor. Çapı 24 metreden fazla ve yüksekliği 30 metre olan Rotunda, Roma’daki Pantheon’a benzeyen silindirik kubbeli bir mimariye sahiptir.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Rotunda’nın mozaikleri, Bizans (erken Hıristiyanlık) sanatının şaheserleri olarak kabul edilir. Kubbenin ortasındaki mozaik eksik, ancak altında altın zemin üzerine büyüleyici melek figürleri ve mimari cepheler var.

Galerius Rotunda’sı bir Heykel Müzesi’ne ev sahipliği yapar ve ayrıca geçici sergiler sunar.

2. Beyaz Kule / Selanik Gezilecek Yerler Listesi

Selanik’in en tanınmış simgesel yapısı olan Beyaz Kule’ye, sahil şeridinde güzel manzaralı bir yürüyüşle ulaşılabilir. Osmanlılar tarafından 1530 civarında inşa edilen bu heybetli kule, esas olarak hapishane olarak kullanılıyordu.

Gezinti yolunun güney ucundaki küçük bir halk bahçesinde bulunan Beyaz Kule (Lefkós Pyrgos), bir zamanlar şehrin Osmanlı döneminden kalma surlarının bir parçasıydı. Tahkimat duvarlarının devresi artık tamamen bozulmamış durumda; Beyaz Kule, deniz savunmasının tek kalıntısı.

Bugün turistler kuleyi ziyaret edebilir ve şehrin ve limanın sansasyonel manzaralarını sunan tepedeki seyir platformuna çıkabilirler.

Beyaz Kule, Bizans Kültürü Müzesi’nin kalıcı koleksiyonuna da ev sahipliği yapmaktadır. Müzenin sergileri, MS 300’den Osmanlı tarafından ele geçirildiği 1430’a kadar Selanik‘teki Bizans tarihi ve sanatı hakkında ziyaretçileri eğitiyor. Koleksiyon, erken Hıristiyan sikkeleri, vazolar, mozaikler, duvar resimleri ve ayinle ilgili nesneler gibi çok çeşitli eserler içeriyor.

Bizans Kültürü Müzesi, modern Yunan sanatı üzerine geçici sergilere ve modern Yunan kültürü ve tarihi ile ilgili temalı sergilere de ev sahipliği yapmaktadır.

Ziyaretçiler, müzede sergilenen antik eserlerden ve Bizans sanatından ilham alan kitap ve hediyelik eşyaların satıldığı, gölgeli açık veranda oturma alanına ve hediyelik eşya dükkanına sahip müzenin kafesini takdir edeceklerdir.

3. Aziz Dimitrios Kilisesi

Agios Dimitrios Kilisesi, 306 yılında burada idam edilen Romalı bir asker olan kasabanın koruyucu azizi Dimitrios’a adanmıştır. O zamanlar burası bir Roma hamamıydı ve cinayet emrini acımasız İmparator Galerius verdi.

4. yüzyılda Aziz Dimitrios’un şehit olduğu yere bir kilise inşa edilmiştir. Yüzyıllar boyunca, Bizans İmparatorluğu’nun her yerinden hacılar, azizin ikonostasisin önündeki bir lahitte korunan kutsal emanetlerini onurlandırmak için geldiler.

7. yüzyılda orijinal küçük kilise, bugün hala ayakta olan daha büyük, beş nefli bir bazilika ile değiştirildi.

Manevi hacılar ve turistler, kilisenin görkemli iç mekanına benzer şekilde hayret ediyor. Zengin bir şekilde süslenmiş kutsal alan, Yunanistan’ın en büyüğü olan 43 metre uzunluğundadır. Süslemeler arasında rengârenk mermer sütunlara incelikle oyulmuş sütun başlıkları, orta koridordaki göz kamaştırıcı bir avize ve erken Bizans İmparatorluğu’nun güzel bir şekilde restore edilmiş zarif yaldızlı mozaikleri yer alır.

Bugün Aziz Demetrius Kilisesi (Agios Dimitrios) şehrin ana kilisesidir. Turistler her gün açık olan kiliseyi ücretsiz ziyaret edebiliyor.

4. Galerius Kemeri / Selanik Gezilecek Yerler

Egnatia Caddesi’nden Selanik şehir merkezine doğru yürüyen turistler, yaklaşık MS 297’ye tarihlenen antik bir Roma anıtı olan Galerius Kemeri’ne (Apsída Galeríou) rastlayacaklar.

Bu kemer antik kentin ana giriş kapısıydı. Orijinal yapıdan, batı tarafındaki üç payanda kalmıştır. Bir kemerle birbirine bağlanan ayakta kalan iskelelerden ikisi, ayrıntılı kabartmalarla süslenmiş mermer bir cepheye sahiptir.

Çelenklerle ayrılmış kabartmalar, İmparator Galerius’un üçüncü ve dördüncü yüzyıllardaki Pers, Mezopotamya ve Ermeni seferlerinden savaş sahnelerini betimliyor. Bu süslü oyma kabartmalar, türünün en iyileri arasındadır.

Güney iskeledeki hareketli sahnelere dikkat ettiğinizden emin olun. Kötü hava koşullarına rağmen kabartmalar, Roma’daki Konstantin Kemeri’ndeki MS 315’e tarihlenen çağdaş kabartmalardan çok daha iyi korunmuştur.

5. Selanik Arkeoloji Müzesi

Bu ünlü müze, hem Selanik’te hem de eski Makedonya’nın her yerinde ortaya çıkarılan mükemmel bir eserler koleksiyonu sunuyor. Koleksiyon, tarih öncesinden geç antik çağa kadar uzanıyor. Arkaik dönemden Geç Roma dönemine kadar uzanan heykelleri mutlaka görün. Birkaç oda, MÖ 6. yüzyıla ait bir İon tapınağından mimari öğeler sergiliyor.

Diğer sergiler, Pieria’daki Makriyalo’daki Neolitik bir yerleşimden kazı bulgularını, İmparator Galerius tarafından yaptırılan antik saraydan eserler ve Ayia Paraskevi’deki bir Makedon mezarının yeniden inşasını gösteriyor.

Müzenin lobisindeki bir vitrin, kazının ilerleyişi hakkında bilgilerle birlikte Neolitik bir bölgeden buluntuları sergiliyor.

Müze her gün sabah 8’den akşam 8’e kadar açıktır. Ziyaretçileri ağırlamak için iyi şekilde tasarlanmış müzenin, hoş bir açık hava terası olan bir kafesi var. Ayrıca Antik Yunan kültürü hakkında kitaplar, antik eserlerden ilham alan ürünler ve Antik Yunan seramik ve takılarının replikalarını satan bir hediyelik eşya dükkanı da bulunmakta.

6. Ano Poli (Yukarı Şehir) / Selanik Gezilecek Yerler Listesi

Ano Poli, tepedeki konumu nedeniyle Yukarı Şehir olarak bilinen tarihi eski şehirdir. Yukarı şehre, kuzeydeki aşağı şehri eski şehir duvarlarına ve kaleye bağlayan kıvrımlı cadde Odós Olympíados’tan ulaşılabilir.

Bu atmosferik bölge, dik, dolambaçlı sokakları ve yaya geçitleriyle karakterizedir. Osmanlı dönemine ait çok sayıda çeşme, mahalledeki Türk etkisini ortaya koymakta.

Ano Poli’de Aziz Catherine Kilisesi; İlyas Peygamber Kilisesi; Taxiarchs Kilisesi (Başmelekler); Kutsal Havariler Kilisesi ; Agios Nikolaos Orfanos Kilisesi; ve 5. ve 6. yüzyıllarda inşa edilen ve Ezekiel peygamberin vizyonunu betimleyen muhteşem mozaiğiyle ünlü, mutlaka görülmesi gereken Ósios Davíd Kilisesi var.

7. Bizans Surları (Antik Surlar)

Selanik MÖ 315’te kurulduktan kısa bir süre sonra, 285’te Epir Kralı Pyrrhus’un ve 279’da Keltlerin saldırılarına karşı koymak için şehir surlarla çevrildi.

14. ve 15. yüzyıllarda Osmanlılar inşaat için genellikle Venedik askeri mühendislerini kullanarak ek savunma yapıları ve kuleler inşa ettiler.

19. yüzyıla kadar eski şehir, sekiz kilometrelik tam bir surlarla çevriliydi.

Bizans Surları turu için iyi bir başlangıç ​​noktası, Üniversite kampüsünün kuzeyindeki Evangelistria Mezarlığı’dır. Oradan, surların dışından Trigonion Kulesi (veya Alysos Kulesi) olarak bilinen 15. yüzyıldan kalma devasa yuvarlak kuleye doğru yürüyün.

Bunun ötesinde, antik akropolün bulunduğu yerde, Kaleye açılan bir giriş olan Anna Palaiologina Kapısı vardır. En yüksek noktada, daha önce hapishane olarak kullanılan, Bizans döneminden kalma bir kale olan Heptapyrgion (“Yedi Kule”) vardır.

Kaleden turistler, içeride veya dışarıda, duvarlar boyunca batıya, Kutsal Havariler Kilisesi’nin yakınındaki Letaia Kapısı’na ve ardından Demokrasi Meydanı’na (Platía Dimokratías) devam edebilirler. Oradan surlar limana doğru devam ederek Vardar Kalesi’nde son bulur.

8. Kutsal Havariler Kilisesi / Selanik Gezilecek Yerler Listesi

UNESCO listesindeki Kutsal Havariler Kilisesi (Agioi Apostoloi), Bizans Surları’nın yakınında, eski şehrin kenarında yer almaktadır. 14. yüzyıldan kalma bu Bizans kilisesi, beş kubbesi ve özenle işlenmiş tuğla işçiliğiyle haç biçimli bir zemin planına göre tasarlanmıştır.

Geç Bizans mimarisinin karakteristik bir özelliği, revak köşelerindeki diğer kubbelerle birlikte haçın beşik tonozu üzerinde yükselen ana kubbedir.

Türk döneminde kilise, cami, Soğuk Su Camii olarak kullanılmıştır. Kilise, 1940 yılındaki restorasyon çalışmaları sırasında keşfedilen geç Bizans dönemine ait muhteşem freskler ve mozaiklere sahiptir.

Kilisenin kuzey tarafında, eski Havariler Manastırı’na ait bir sarnıç vardır.

Kutsal Havariler Kilisesi, yerel topluluk için dini ayinler düzenler ve ayrıca ziyaretler için her gün halka açıktır.

9. Ayasofya Kilisesi / Selanik Gezilecek Yerler Listesi

Hermes Caddesi’nin (Odós Ermoú) doğu ucunda bulunan Ayasofya Kilisesi (Ayía Sofia), şehrin en önemli tarihi kiliselerinden biridir. Kilise, Selanik’in diğer dikkate değer Paleo-Hıristiyan ve Bizans anıtlarıyla birlikte UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştır.

Kubbeli kilise, sekizinci yüzyılda üç nefli haç planında inşa edilmiştir. 9. ve 10. yüzyıllarda, ikonoklastik çatışmadan sonra kilise, apsisteki Meryem Ana mozaiği ve kubbedeki Yükseliş mozaiğinin muhteşem bir temsili dahil olmak üzere etkileyici figürlü mozaiklerle süslendi.

Ayrıca, beşinci yüzyıldan kalma bir binadan olduğuna inanılan sütun başlıkları da dikkat çekicidir. 1204’ten 1430’a kadar, Ayasofya Kilisesi şehrin katedraliydi. Osmanlı döneminde Ayasofya Camii olarak camiye çevrilmiştir.

Yapı, 1890 yılındaki bir yangından sonra restore edilmiş ve 1917 yılındaki büyük yangından yara almadan kurtulmuştur.

10. Panagia Halkeon Kilisesi

Selanik gezilecek yerler arasındaki Antik Roma arkeolojik alanlarının yakınında bulunan Panagia Halkeon Kilisesi, haç biçimli, dört kubbeli ve sıra sıra kemer ve sütunlu cephesiyle Bizans mimarisini örnekliyor. Tasarım, Bizans İmparatorluğu’nun başkenti Konstantinopolis’in anıtlarından esinlenmiştir.

Kutsal alan, 11. ve 14. yüzyıllardan kalma Bizans dönemi freskleriyle bezenmiştir.

1430’da Osmanlılar kiliseyi camiye çevirdi, ancak 1912’de Rum Ortodoks Kilisesi olarak değiştirildi.

Kilise, her gün sabah 7’den öğlen 12’ye kadar halka açıktır.

Bonus: Atatürk Evi Müzesi

Selanik’i ziyaret ettiğinizde mutlaka görmeniz gereken yer tabi ki Atatürk Evi Müzesi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1881 yılında dünyaya geldiği yer olan ve bugün müze olarak kullanılan Selânik’teki ev, Selanik Belediyesi tarafından satın alınarak 1937 yılında Türkiye Cumhuriyeti’ne hediye edilmiş, 1953’te müze olarak açılmıştır.

Ev, 2011’de Yunanistan Kültür Bakanlığı tarafından “modern anıt” olarak tescil edildi.

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