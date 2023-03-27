Yunanistan Golden Visa: 250 bin Euro İçin Süre Doluyor

Yunanistan Golden Visa mülk edinim yolu için yatırım tutarını ülkenin önemli bir bölümünde 250 bin Euro’dan 500 bin Euro’ya çıkarıyor.

Yunanistan bu adımla emlak piyasasını yerel halk için daha uygun hale getirmeyi hedeflerken eski fiyatlardan yatırım yapabilmek için son aylara giriliyor. Yunanistan Golden Visa şartlarında yeni dönem 1 Mayıs 2023’te başlayacak.

Yunanistan emlak piyasasında yatırıma konu olan üçüncü ülke vatandaşlarına oturma izni verilmesine ilişkin rejim değişikliğinde sona yaklaşılıyor. Yunanistan Golden Visa mülk edinim yolu için yatırım tutarının 250 bin Euro’dan 500 bin Euro’ya çıkartırken eski fiyattan mülk edinerek oturum izni için nisan ayı sonuna kadar vakit var.

Kanun değişikliğinden önce yaşanan yığılmalar sebebi ile süreçler çok uzuyor. İlgilenenlerin hemen başvurup en azından kanuni süreçleri başlatmaları ve yatırımlarını seçmeleri gerekiyor.

Yunanistan’da Emlak: Yeni Kurallar 1 Mayıs’ta Başlıyor

2022 Eylül ayında, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, gayrimenkul yatırımı yoluyla Yunanistan Golden Visa programına katılım alt limitinde artış yapılacağını duyurmuştu. Yunanistan Golden Visa Programına katılım alt limiti 1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 500 bin Euro olacak.

Programın işleyişini aksatmamak ve aynı zamanda yatırımcıların yeni statüye sorunsuz geçişini sağlamak için, Kalkınma Bakanlığı’nın halihazırda yeni limitin uygulanmasına yönelik bireysel senaryoları incelemeye devam ediyor. Yeni kuralların uygulanmasının geriye dönük bir etkisi olmayacak. Yani bürokratik işlemler birkaç ay sürse de 1 Mayıs 2023’ten sonra yapılan işlemlerde alt limit 250 bin euro olarak uygulanacak.

30 Nisan 2023 tarihine kadar mülkün değerinin %10’unun yatırılması ve 31 Aralık 2023’e kadar satın alma işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.

Diğer bir yeni kural ise, katılım alt limitinin 500.000 Euro’ya yükseltildiği bölgelerde, yatırımcıların yalnızca 500.000 Euro değerinde BİR (1) mülke yatırım yapması gerekirken, alt limitin 250.000 Euro’da kaldığı yerlerde yatırımcıların 250.000 Euro alt limite ulaşmak için birden fazla mülke yatırım yapma seçeneği devam edecek. Ayrıca yatırımcıların Yunanistan’a gitmelerine gerek kalmadan kendi ülkelerinde vekaletname çıkartarak ilerlemelerine izin verilecek.

Avans ödenen mülkün satış anlaşmasının bozulması durumda, yatırımcılar, işlemlerini 2023’ün sonuna kadar tamamlamış olmaları koşuluyla, yine eski alt limit olan 250 bin üzerinden programa başvurabilecekler.

Yunanistan Golden Visa Programı: 500 bin Euro Limiti Hangi Bölgelerde Var?

Mülk satın alarak oturum izni için alt limitin 500 bin euroya çıkarıldığı bölgeler şöyle;

Atina: Filadelfia-Chalkidona, Dafni-Imittos, Galatsi, Kaisariani, Vyronas, Zografou, Iliupoli

Güney Atina: Glifada, Palaio Faliro, Alimos, Agios Dimitrios, Elliniko-Argyroupoli, Kallithea, Moschato-Tavros, Nea Smyrn, Voula-Vuliagmeni

Kuzey Atina: Kifisia, Marousi, Agia Paraskevi, Chalandri, Filothei-Psychiko, Irakleio, Lykovrysi-Pefki, Metamorfoz, Yeni İonya, Papagou-Cholargos, Penteli, Vrilissia

Selanik: Ampelokipoi Menemeni, Kalamaria, Kordelio-Evosmos, Neapoli-Sykies, Pavlos Melas

Mykonos ve Santorini Adaları

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

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