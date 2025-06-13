İsrail’in İran saldırısı sonrası Almanya’dan acil güvenlik zirvesi

İsrail’in İran’a düzenlediği kapsamlı hava saldırılarının ardından Almanya’da diplomatik ve güvenlik hareketliliği arttı. Başbakan Friedrich Merz başkanlığında sabahın erken saatlerinde toplanan Federal Güvenlik Kabinesi, hem yurtdışındaki Alman vatandaşlarının güvenliği hem de ülke içindeki Yahudi kurumlarının korunmasına yönelik yeni önlemler aldı.

Almanya’da acil toplantı kararı

Almanya Başbakanlık Enformasyon Dairesi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının hemen ardından, Federal Güvenlik Kabinesi’nin olağanüstü toplandığı bildirildi. Başbakan Friedrich Merz’in başkanlığındaki toplantıya Dışişleri, İçişleri ve Savunma Bakanlarının yanı sıra iç ve dış istihbarat başkanları da katıldı.

Toplantıda, bölgede yaşanan gelişmelerin detaylı şekilde ele alındığı ve Almanya’nın İsrail, İran ve bölgede bulunan Alman vatandaşlarına yönelik güvenlik tedbirlerini gözden geçirdiği kaydedildi.

Almanya’daki Yahudi kurumları için ek güvenlik önlemleri alındı

Açıklamada, Almanya’daki güvenlik birimlerinin Yahudi ve İsrail bağlantılı kurumların korunmasına yönelik önlemleri artırmasının kararlaştırıldığı ifade edildi. Federal hükümetin, olası güvenlik risklerine karşı yerel makamlarla tam koordinasyon içinde hareket edeceği bildirildi.

Netanyahu, Merz’i saldırı öncesi bilgilendirdi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kendisini saldırı öncesinde arayarak bilgilendirdiğini söyledi. Alman Der Spiegel dergisine göre bu görüşme Almanya saatiyle 02.30’da, yani saldırıdan kısa bir süre önce gerçekleşti.

Netanyahu’nun askeri hedefler ve operasyon kapsamı hakkında bilgi paylaştığı görüşmede, Almanya tarafının gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Merz: İsrail’in kendini savunma hakkı vardır ama gerilim artmamalı

Başbakan Merz, kamuoyuyla paylaştığı açıklamada, “İsrail’in varlığını ve vatandaşlarının güvenliğini savunma hakkını bir kez daha teyit ediyoruz” dedi. Ancak Merz, taraflara açık bir uyarıda bulunarak, “Her iki tarafı da tüm bölgeyi istikrarsızlaştırabilecek adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Almanya, diplomatik çabaları artırmaya hazır

Friedrich Merz, Almanya’nın Birleşik Krallık, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri ile tam koordinasyon içinde olduğunu vurgularken, ülkesinin tüm diplomatik araçları kullanmaya hazır olduğunu söyledi. Merz, “Hedefimiz, İran’ın nükleer silah geliştirmesini önlemek olmalıdır” diyerek diplomatik çözüm çağrısını yineledi.

