Beşiktaş Fibabanka pes etmedi

Anadolu Efes – Beşiktaş Fibabanka 4.randevu

4.randevuya iki takım da klasik 5’i ile başladı.

Maçın hemen başında pota altında Terry ile basketler bulan Beşiktaş Fibabanka 4-2 öne geçti. Her iki takım da öncelikle topu içeriye indirmeye çalışarak skor bulurken devreye atıcılar girince maç bir anda 3’lük savaşına döndü. 12-12

Eşitliği Larkin’in gözyaşı damlası bozdu. 14-12

Smith – Morgan eşleşmesinde işler sertleşti ve hakemler olası bir kavgayı engelledi. Skor 16-17

Bu dakikalarda Beşiktaş Fibabanka’da Allman devrede ve skor buluyor. 16-19

Morgan’ın köşe 3 sayılık isabeti ile bir anda fark 5 sayı Beşiktaş Fibabanka lehine. 18-23

Ve her iki taraf da son 1 dakika içinde skor bulamayınca periyot bu şekilde Beşiktaş Fibabanka lehine sona eriyor.

2.periyot Nwora’nın 3 sayılık isabeti ile başlıyor. 21-23

Beşiktaş Fibabanka devreye rahat gitti

Sleva’dan cevap gecikmedi derken bir 3 sayılık isabette Nwora’dan geldi. 25-28

Bu dakikalarda Nwora’nın skor katkısı ile fark 2 sayı. 30-32

Beşiktaş Fibabanka antrenörü Alimpijeviç hakem kararlarına itirazdan teknik faul ile cezalandırılıyor.

Yiğit Arslan ilk basketini 3 sayılık isabet ile buldu. 30-35

Ercan Osmani’nin 2 sayılık basketine Needham 3 sayılık isabet ile cevap veriyor. 34-40

Bir 3 sayılık isabette Ercan Osmani’den 36-42

Ve periyot skoru belli oluyor. 37-42

3. periyodun ilk basketi Oturu’dan 39-42

İki takımda her hücumda basit top kayıpları yapıyor ve

Oturu’nun basket faulü ile salon bir anda coşuyor ve skor 45-47.

Beşiktaş Fibabanka üst üste 2 hücumdan skor çıkarınca Anadolu Efes molası geliyor. 45-51

Serinin uzamasından dolayı oyuncularda yorgunluk belirtileri çok belli oluyor. Atış yüzdeleri çok düşük.

Periyodun sonu Nwora’nın orta sahadan attığı mucizevi basket ile sona eriyor. 52-55

4.periyot Needham 3’lüğü ile başladı lakin Anadolu Efes tempoyu arttırıp kolay sayılar bulunca Beşiktaş Fibabanka molası geldi. 56-58

Oturu, Anadolu Efes’i ilk kez öne geçirdi

Oturu’nun basket faulü ile Anadolu Efes ilk defa öne geçiyor. 59-58

Mathews ardı ardına basketlerle cevap veriyor. 59-65

Anadolu Efes defans konsantrasyonu kaybedince Beşiktaş Fibabanka kısa oyuncuları ile çok kolay adam geçip potaya gidiyor ve fark artıyor. 59-67

Beşiktaş Fibabanka’da Needham 5.faulunu aldı ve Terry gibi oyun dışı kalıyor. Üstüne Mathews basketi ile son 1 dakika ve fark 7 sayı. 64-71

Son dakikalarda sinirler iyice gerildi hakem kararlarına itiraz eden Anadolu Efes’ten Doğuş teknik faul alınca atışlar ve kenar oyunu ile fark gittikçe açılıyor ve skor 64-75 olarak maç sona eriyor.

Seri son maçta Beşiktaş Fibabanka’nın sahasında oynanacak ve kazanan finalde Fenerbahçe Beko’nun rakibi olacak.