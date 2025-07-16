İsrail, Şam’daki Genelkurmay binasını vurdu

Suriye’nin güneyinde Dürzi topluluğun yoğun yaşadığı Süveyda’da ordu birlikleriyle yerel silahlı gruplar arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail gerilimi tırmandıran bir adım attı. İsrail ordusu, Şam’daki Genelkurmay Başkanlığı karargâhının girişine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Öğle saatlerinde başlayan saldırıların, aynı gün içerisinde iki kez daha tekrarlandığı bildirildi.

Çatışmalar büyüyor, İsrail müdahil oluyor

Süveyda’daki olaylar, Dürziler ile Bedevi aşiretler arasında 13 Temmuz’da karşılıklı adam kaçırmalarla başlayan gerilimin kısa sürede silahlı çatışmalara dönüşmesiyle tırmandı. Şam yönetiminin bölgeye güvenlik güçleri sevk etmesinin ardından, hükümet birlikleriyle yerel milisler arasında da şiddetli çatışmalar yaşandı.

İsrail ise gelişmeleri “yakından takip ettiğini” duyurarak, Süveyda’daki Dürzi topluluğu koruma iddiasıyla harekete geçti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, “Suriye ordusu Süveyda’dan tamamen çekilmezse saldırılar sürecek” dedi.

Şam’da Genelkurmay’a üç ayrı saldırı

İsrail savaş uçakları, öğle saatlerinde Şam’daki Genelkurmay Başkanlığı’nın girişine hava saldırısı düzenledi. Görgü tanıkları, binadan yükselen alev ve duman bulutlarını doğruladı. İsrail ordusu öğleden sonra iki yeni saldırı daha gerçekleştirerek karargâhı hedef aldı.

Aynı saatlerde Şam’da üç ayrı patlama yaşandı. Patlamaların, Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresi, Savunma Bakanlığı’nın arka bölgesi ve Genelkurmay Başkanlığı önünde meydana geldiği belirtildi. Suriye devlet televizyonu, saldırılarda iki kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail sınır hattında tahkimat yaptı

İsrail ordusu, Golan Tepeleri’ndeki Hader bölgesinde Suriye’den sınırı geçmeye çalışan grupları engellediğini açıkladı. İsrail basını, Süveyda’daki çatışmalardan kaçan bazı Dürzilerin Golan Tepeleri’ne yöneldiğini iddia etti.

Mecdel Şems bölgesinden sınırı geçen bazı kişilerin geri getirildiği, sınır hattında tahkimatın artırıldığı ve ordunun “farklı senaryolara karşı” hazır beklediği bildirildi.

Netanyahu: Sınırı geçmeyin, ordu harekete geçiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yayınladığı video mesajla Dürzilere seslendi. “Siz İsrail vatandaşısınız. Sınırı geçmeyin. Öldürülebilir veya esir alınabilirsiniz” diyen Netanyahu, “Evlerinize dönün, İsrail ordusunun harekete geçmesine izin verin” sözleriyle yeni saldırıların sinyalini verdi.

Suriye: Şam’a yapılan saldırılar sabotaj girişimi

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda’daki olaylara ilişkin yaptığı açıklamada yaşananları “yasa dışı ve suç teşkil eden eylemler” olarak nitelendirdi. Açıklamada, sorumluların yargı önüne çıkarılacağı ve hiçbir suçun cezasız kalmayacağı vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı ise İsrail’in saldırılarını “barışa karşı sabotaj girişimi” olarak değerlendirdi. Açıklamada, “Bu tarihi fırsat heba edilmemeli, tüm aktörler suhuleti tesis etmek için Suriye yönetimiyle iş birliği yapmalı” denildi.

AB ve Türkiye’den tepki: Suriye’nin egemenliğine saygı gösterilmeli

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi’nden yapılan açıklamada, Süveyda’da varılan ateşkese uyulması ve sivillerin korunması çağrısı yapıldı. AB, İsrail dahil tüm dış aktörleri Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye davet etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “İsrail’in Suriye’ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Saldırılar tüm bölge ve dünya için güvenlik tehdididir” dedi.

Can kaybı 250’ye yaklaştı

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, 13 Temmuz’dan bu yana süren çatışmalarda en az 248 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında 92 Dürzi, 138 Suriye güvenlik görevlisi ve 18 Bedevi milis bulunuyor. Dürzi ölümlerinin 21’inin “infaz yoluyla” gerçekleştiği ifade edildi.

