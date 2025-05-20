ABD’den Suriye’ye destek mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesi’ne yaptığı açıklamada, Washington’un yeni Suriye yönetimini desteklediğini vurguladı. Rubio, “Bu hükümetin başarılı olmasını istiyoruz, çünkü aksi durumda tam kapsamlı bir iç savaş ve kaos söz konusu olur. Bu da elbette tüm bölgeyi istikrarsızlaştırır” dedi.

Geçici otoritenin karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çeken Rubio, yönetimin çöküşünün haftalar içinde gerçekleşebileceği görüşünü paylaştı. Rubio, “Mevcut tabloya bakıldığında, geçiş süreci haftalar içinde büyük bir çöküşe gidebilir; ülkenin fiilen bölünmesiyle sonuçlanacak bir iç savaş riskiyle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

ABD, bölgede kalmaya devam edecek

Rubio, başta Türkiye olmak üzere bölgedeki ABD temsilciliklerinin, Suriye’nin ihtiyaçlarını belirlemek üzere yerel ortaklarla koordinasyon içinde çalışacağını söyledi. Bu yardımların özellikle kolluk kuvvetlerine destek sağlama yönünde yoğunlaşacağını belirtti.

Ayrıca Rubio, Suriye’de hükümet hizmetlerinin aksadığı her günün, DEAŞ’ın yeniden güç kazanması için bir zemin oluşturduğunu vurgulayarak, “ABD, geçici olarak bölgede kalmaya devam edecek. Amacımız, DEAŞ’ın metastaz yaparak yeniden büyümesini engellemek” dedi.

Yaptırımlar kalkabilir

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz hafta Riyad’da düzenlenen Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu’nda Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma niyeti, Rubio’nun açıklamalarıyla da örtüştü. Rubio, yaptırımların kalkmasının, komşu ülkelerin Suriye’ye destek vermesinin önünü açabileceğini ifade etti.

“Suriye’nin ulusal kimliği güçlü”

Rubio, Suriye’nin toplumsal yapısına da değinerek, “Bu ülke, Aleviler, Dürziler, Hristiyanlar, Sünniler, Şiiler ve Kürtlerin ortak bir ulusal kimlik çatısı altında birlikte yaşadığı nadir Orta Doğu ülkelerinden biridir” dedi. ABD’nin yeni yönetimle temas kurmasının önemine işaret eden Rubio, “Biz bu sürece dâhil olursak belki işe yarar, ama hiç dahil olmazsak asla işe yaramazdı” şeklinde konuştu.

Trump ve Rubio’nun temasları

Rubio’nun açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’da Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile yaptığı görüşmenin ardından geldi. Rubio da Türkiye’de Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile bir araya gelmişti.

Şara, mart ayında beş yıllık geçiş sürecini başlatan anayasal bildiriyi imzalamıştı. Eski lider Beşar Esad’ın 8 Aralık’ta Rusya’ya kaçmasıyla sona eren 60 yıllık Baas rejiminin ardından, ocak ayında Şara geçiş süreci için cumhurbaşkanı ilan edilmişti.

