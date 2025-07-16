Labubu çılgınlığı dünyayı sardı: Gençleri etkisi altına alan trendin bilinmeyen yüzü

Bir oyuncak düşünün ki adı bile hiçbir anlam taşımıyor; ama sosyal medyada milyonlarca kişiyi etkisi altına alıyor, dünya genelinde gençler arasında koleksiyonlara dönüşüyor, hatta hayatın merkezine oturuyor. Bahsi geçen figür: Labubu. Kasing Lung’un imzasını taşıyan bu elf görünümlü, peluş gövdeli ve 9 dişli sevimli canavar, artık sadece bir oyuncak değil; bir fenomen.

Labubu çılgınlığı göz açıp kapayana kadar yayıldı

Çinli oyuncak markası Pop Mart’ın “The Monsters” serisinden çıkan Labubu, kısa sürede Güney Kore, Japonya, Tayland ve ABD başta olmak üzere pek çok ülkede gençler ve çocuklar arasında büyük ilgi gördü. K-pop yıldızlarının sosyal medya paylaşımlarıyla görünürlük kazanan Labubu, özellikle BLACKPINK üyesi Lisa’nın Instagram’da paylaştığı fotoğraflarla Asya’dan Avrupa’ya kadar yaygınlaştı.

Türkiye’de de bu trendten nasibini alan gruplar arasında Güney Kore müzik gruplarının fanları dikkat çekiyor. Birçok genç, idollerinin poz verdiği bu bebekleri internetten sipariş ederek kendi koleksiyonlarını oluşturuyor.

‘Sürpriz kutu’ psikolojisi

Labubu bebeklerinin satıldığı “kör kutu” sistemi de bu çılgınlığı körüklüyor. Kutunun içinden hangi figürün çıkacağı bilinmediği için, koleksiyonerler arzu ettikleri karaktere ulaşana kadar birden fazla kutu satın alıyor. Uzmanlara göre bu sistem, gençler arasında bağımlılık düzeyinde bir alışveriş alışkanlığına yol açabiliyor.

Ekonomik yük, sosyal baskı

Oyuncakların orijinal fiyatları uygun gibi görünse de, istenilen karaktere ulaşamayanlar ikinci el piyasasına yöneliyor. Bu da fiyatların fahiş seviyelere çıkmasına neden oluyor. Sosyal medyada “elinde Labubu olmayan dışlanır” anlayışı ise gençler üzerinde görünmez bir baskı yaratıyor.

Uzmanlar Labubu’ya karşı uyarıyor

Psikologlar, bu tür koleksiyon odaklı çılgınlıkların genç bireylerde aidiyet duygusu ile birleştiğinde tüketim baskısı yaratabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlar ayrıca, sürekli ekran karşısında Labubu açılış videoları izleyen çocukların dikkat süresi, gerçeklik algısı ve sosyal becerilerinde de olumsuz etkiler görülebileceğini belirtiyor.

Bir fenomenin ardındaki güç

Çin devlet ajansı Xinhua, Labubu’nun “Çin kültürel üretiminin küresel dildeki karşılığı” olduğunu savunuyor. Ancak birçok analist, bu çılgınlığın bilinçli şekilde yönlendirildiğini, yumuşak güç (soft power) stratejisinin bir parçası olduğunu ifade ediyor.

