Japonya’dan tarihi fırlatma: H2A son kez havalandı

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), ülkenin simge taşıyıcı roketlerinden H2A’nın son görevini başarıyla tamamladığını duyurdu. Kagoshima’daki Tanegashima Uzay Merkezi’nden yerel saatle 01.33’te fırlatılan roket, taşıdığı iklim gözlem uydusunu 670 kilometre irtifaya ulaştırarak görevini tamamladı. Böylece H2A, 50’nci ve son uçuşunu başarıyla gerçekleştirmiş oldu.

Uydudan ilk sinyaller geldi

Fırlatmanın ardından yapılan açıklamada, uydunun roketten ayrılarak güneş panellerini başarıyla açtığı ve görevine başladığı bildirildi. İklim gözlem uydusu, atmosfer verilerini toplayarak Japonya’nın çevre ve afet izleme faaliyetlerine katkı sunacak.

H2A’ya veda, H3’e merhaba

Japonya’nın 2001’den bu yana kullandığı H2A roketi, onlarca başarılı fırlatmayla ülkenin uzay programında önemli bir yere sahipti. Ancak yüksek maliyeti ve sınırlı taşıma kapasitesi nedeniyle artık görevini yeni nesil H3 roketine bırakacak. H3 roketi, daha düşük fırlatma maliyeti ve artırılmış yük kapasitesiyle Japonya’nın uzay yarışındaki en büyük kozu olarak görülüyor.

İlk deneme başarısız olmuştu

H3 roketiyle ilgili ilk fırlatma denemesi Mart 2023’te başarısız olmuş, ikinci aşama motorundaki arıza nedeniyle roket kendini imha etmişti. Ancak bu aksiliğin ardından yapılan dört deneme başarıyla sonuçlandı ve H3 sistemi güven kazanarak göreve hazır hâle geldi.

