Elon Musk’tan Senato’ya zehir zemberek çıkış

ABD Senatosu’nun gündemindeki dev iç politika paketi, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ı bir kez daha öfkelendirdi. Tasarının yenilenebilir enerji yatırımlarına vergi yükü getirmesini hedef alan Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Delilik ve yıkım! Bu tasarı Amerika’da milyonlarca işi yok edecek” ifadelerini kullandı.

Senato tasarısı Musk’ı çileden çıkardı

Elon Musk’ın sert sözleri, Senato’da yapılacak oylama öncesinde geldi. Trump yönetiminin desteklediği yasa tasarısı; güneş, batarya, jeotermal, rüzgâr ve nükleer projelere yeni vergiler getirirken, çelik üretiminde kullanılan kömür için devlet desteği öngörüyor.

Musk, “Bu tasarı, geçmişin sanayilerine kıyak geçerken, geleceğin sanayilerini baltalıyor” dedi.

Tesla’da büyük kayıp: Hisseler çakıldı

Musk’ın daha önce yaptığı benzer açıklamalar, Tesla hisselerinde sarsıcı bir etki yaratmıştı. ABD Başkanı Trump ile yaşadığı açık restleşmenin ardından, Tesla hisseleri bir günde yüzde 14 değer kaybetti. Trump’ın kamu ihalelerini gözden geçireceğini açıklaması, yatırımcıları endişelendirmişti.

Trump ile gerilim büyüyor

Musk, yasa tasarısını daha önce “iğrenç bir rezalet” olarak nitelemiş ve “YASAYI ÖLDÜRÜN” çağrısında bulunmuştu. Bu sözler, Trump’la arasındaki ilişkiyi hızla zedeledi. Oysa Musk, Trump’ın yeniden seçim kampanyasına 250 milyon dolardan fazla bağışta bulunmuş, sonrasında DOGE adlı verimlilik departmanının başına getirilmişti.

Doğum günü protestolarla gölgelendi

Musk’ın 54. yaş günü de protestolardan nasibini aldı. “Tesla Takedown” adlı aktivist gruplar, Musk’ın Trump yönetimiyle ilişkisi ve Almanya’da göçmen karşıtı AfD partisine verdiği destek nedeniyle “anti-kutlama” eylemleri düzenledi.

