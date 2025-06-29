Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı

Pakistan’ın Kuzey Veziristan bölgesinde askeri bir konvoyu hedef alan intihar saldırısında 13 asker yaşamını yitirdi. Patlayıcı yüklü aracın konvoya çarpması sonucu gerçekleşen saldırıda 10 asker ve 19 sivil yaralandı. Yerel kaynaklar, saldırının büyük bir patlamaya yol açtığını ve çevredeki evlerin zarar gördüğünü bildirdi.

Saldırıyı Pakistan Taliban’ı üstlendi

AFP’ye konuşan yetkililere göre saldırı, Pakistan Talibanı’na bağlı Hafız Gul Bahadur grubunun intihar birimi tarafından gerçekleştirildi. Patlama sonrası ordu bölgede geniş çaplı operasyon başlattı; 14 militan etkisiz hale getirildi.

Çatı çöktü, çocuklar yaralandı

Patlamanın etkisiyle bazı evlerin çatılarının çöktüğü ve 6 çocuğun enkaz altında kalarak yaralandığı bildirildi. Yaralanan dört askerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yetkililerden sert tepki

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif saldırıyı “korkakça bir eylem” olarak nitelendirerek sert bir dille kınadı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asim Munir ise ülkenin iç güvenliğine yönelik her tehdidin “hızlı ve kararlı şekilde” karşılık göreceğini vurguladı.

Hindistan’a suçlama, Yeni Delhi’den ret

Pakistan ordusu, saldırının Hindistan destekli militanlar tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Ancak Hindistan Dışişleri Bakanlığı bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

Bölgedeki şiddet tırmanıyor

Taliban’ın 2021’de Afganistan’da yeniden iktidara gelmesinden bu yana Pakistan’ın batı sınırındaki saldırılarda belirgin bir artış yaşanıyor. Yıl başından bu yana yalnızca Khyber Pakhtunkhwa ve Belucistan eyaletlerinde 290’dan fazla kişi silahlı grupların saldırılarında hayatını kaybetti.