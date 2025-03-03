Japonya’da son 30 yılın en büyük orman yangını

Japonya’nın Iwate bölgesinde Perşembe günü başlayan ve hızla yayılan orman yangını, son 30 yılın en büyük felaketi olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, yangının 2.100 hektarlık alanı küle çevirdiğini ve 4.600 kişinin tahliye danışmanlığı altında olduğunu açıkladı.

Yangın kontrol altına alınamıyor: 84 bina hasar gördü

Yangın, Japonya‘nın kuzeyindeki Ofunato kenti yakınlarında başladı ve hızla yayıldı.

Şu ana kadar 84 bina zarar gördü ve yetkililer hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının başlamasında, bölgede yaşanan kuraklık ve geçen yıl kaydedilen aşırı sıcakların etkili olduğu belirtiliyor.

İtfaiye ve askeri birlikler bölgeye sevk edildi:

14 bölgeden 1.700 itfaiyeci yangınla mücadele ediyor.

Tokyo’dan gelen ekipler de söndürme çalışmalarına katıldı.

16 helikopter yangına havadan müdahale ediyor.

NHK televizyonunun yayınladığı görüntülerde, alevlerin binalara yaklaştığı ve gökyüzüne yoğun duman yükseldiği görüldü.

Tahliyeler ve kuraklık rekoru

4.600 kişiye tahliye danışmanlığı verilirken, şu ana kadar 2.000 kişi bölgeyi terk etti.

1.200’den fazla kişi ise tahliye merkezlerine sığındı.

Ofunato kenti, Şubat ayında yalnızca 2,5 mm yağış aldı.

Bu miktar, 1967’deki 4,4 mm rekorunun da altına düşerek tarihin en düşük seviyesine ulaştı.

Bölgenin ortalama Şubat yağışı ise 41 mm civarında.

Japonya’da orman yangınları artıyor mu?

Hükümet verilerine göre Japonya’daki orman yangınları, 1970’lerden bu yana genel olarak azaldı.

Ancak 2023 yılında ülkede yaklaşık 1.300 orman yangını çıktı.

Yangınların çoğu Şubat-Nisan ayları arasında meydana geliyor.

Uzmanlar, düşük yağış seviyeleri ve rüzgarın etkisiyle yangınların artabileceği konusunda uyarıyor.

Yetkililerden açıklama ve müdahale çalışmaları

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun bir mücadele verdiğini belirten yetkililer, vatandaşlardan tahliye çağrılarına uymalarını istedi.

Yetkililer, hava şartlarının elverişli olması durumunda yangının önümüzdeki günlerde kontrol altına alınmasını umuyor.

Ancak kuvvetli rüzgarlar ve kuraklık, yangının ilerlemesini hızlandırıyor.

Şu an için yangının çıkış nedeni kesin olarak belirlenemese de, uzmanlar aşırı kuraklık ve yükselen sıcaklıkların büyük bir risk oluşturduğunu vurguluyor.

Japonya son 30 yılın en büyük yangınıyla karşı karşıya!

Japonya, son yılların en büyük çevresel felaketlerinden birini yaşıyor. Yangının etkileri, hem yerel halk hem de ekosistem için büyük bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Yetkililer, yangının daha fazla büyümesini önlemek için tüm imkanların seferber edildiğini belirtiyor.

