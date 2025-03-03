İşte En Kaliteli Türk Dizileri

Türk dizileri içinde en sevilen hangisi sorusu uzun zamandır Türk dizi severler arasında tartışılıyordu. Şimdi İMDB puanlarına göre sıralama belli oldu . Ancak bu durum tartışmaları bitirmek şöyle dursun artırabilir, çünkü iki sevilen yapım ilk 10 arasında yer alamadı.

IMDB’nin belirlediği en iyi Türk dizileri listesi açıklandı ve bazı sonuçlar izleyicileri şaşırttı. Türkiye’de sektörün kült yapımları arasında gösterilen Kurtlar Vadisi 12. sırada, Avrupa Yakası ise 19. sırada kaldı. Hayranlar, özellikle Kurtlar Vadisi’nin ilk 10’da yer almamasına tepki gösterdi. Listede ise Şahsiyet, Leyla ile Mecnun, İkinci Bahar, Ezel ve Tatlı Hayat gibi yapımlar ön plana çıktı.

İşte Türk dizi tarihinin en iyi ilk 10 dizisi ve kısa özetleri:

1) Şahsiyet

Haluk Bilginer’in Uluslararası Emmy Ödülü kazandığı dizi, Alzheimer teşhisi konan bir adamın, geçmişindeki adaletsizlikleri kendi yöntemiyle düzeltmeye çalışmasını anlatıyor.

2) Leyla ile Mecnun

Türk televizyon tarihinin en sevilen absürt komedilerinden biri olan Leyla ile Mecnun, aşkın imkansızlığını ve dostluğun gücünü benzersiz bir mizah anlayışıyla ele alıyor.

3) İkinci Bahar

Türk mutfağı etrafında şekillenen duygusal bir aşk ve aile hikayesi… Türkan Şoray ve Şener Şen’in başrollerini paylaştığı yapım , Gaziantepli bir kebapçının hayatına odaklanıyor.

4) Ezel

İhanet, intikam ve dostluk üzerine kurulu eser , güçlü senaryosu ve oyunculuk performanslarıyla Ezel listede yer almayı kesinlikle hak ederken usta oyuncu Tuncel Kurtiz performansıyla eseri nerdeyse tek başına 1-2 seviye yukarı taşıyor.

5) Tatlı Hayat

ABD yapımı “The Jeffersons” isimli eserden uyarlanan Tatlı Hayat, Mehmet Ali Erbil ve Haluk Bilginer’in başrollerinde olduğu komedi dizisi olarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

6) Masum

Türk televizyonuna dijital platformların getirdiği yeni soluklardan biri olan Masum, emekli bir polisin geçmişiyle yüzleşmesini anlatan karanlık bir polisiye drama.

7) Muhteşem Yüzyıl

Tarihi kurgu türünün en popüler Türk işlerinden biri olan Muhteşem Yüzyıl, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın hayatını ve saray entrikalarını gözler önüne seriyor.

8) Çalıkuşu

Reşat Nuri Güntekin’in unutulmaz eserinden uyarlanan Çalıkuşu, Feride’nin zorluklarla dolu yaşamını ve aşkını anlatıyor.

9) Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi

Ankara sokaklarında geçen ve klasik polisiye kalıplarını yıkan bir hikaye… İsyankar başkomiser Behzat Ç.’nin adalet mücadelesi, yapım sektöre yeni bir renk katarak ayrı bir yer edindi.

10) 7 Güzel Adam

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt ve arkadaşlarının gençlik yıllarını konu alan biyografik bir dram

Listede Kurtlar Vadisi’nin 12. ve Avrupa Yakası’nın 19. sırada yer alması, bu işlerin hayranlarını şaşkına çevirdi. Özellikle Kurtlar Vadisi’nin ilk 10’a girmemesi büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada birçok izleyici, yapımın Türkiye açısından sektör tarihine damga vurmuş bir yapım olarak daha üst sıralarda olması gerektiğini savundu.

Türk dizi sektörü, son yıllarda uluslararası platformlarda da büyük ilgi görmeye devam ediyor. Peki sizce en iyi Türk dizisi hangisi?