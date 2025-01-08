Japonya, Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını değerlendiriyor

Japonya, Baas rejiminin devrilmesi sonrası Suriye’de yeni yönetimle birlikte uygulanan yaptırımların kaldırılmasını değerlendirmeye aldı. Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, düzenlediği basın toplantısında Suriye’deki siyasi gelişmeleri yakından izlediklerini ve yaptırımların geleceğiyle ilgili uluslararası eğilimleri takip ettiklerini belirtti.

“Suriye Halkı İçin Daha İyi Koşullar Arzuluyoruz”

İvaya, Japonya’nın şu ana kadar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terörizm karşıtı yaptırımları çerçevesinde Suriyeli bazı kişilerin mal varlıklarının dondurulması ve önleyici mali tedbirlerin uygulandığını hatırlattı. Yaptırımların kaldırılması olasılığına ilişkin soruya yanıt veren İvaya, “Suriye halkı için daha iyi koşulların oluşmasını arzuluyoruz. Bu yaptırımların iptal edilip edilmeyeceği, uluslararası toplumdaki tartışmalara bağlı olarak değerlendirilecektir” dedi.

Diyalog Yoluyla Kapsayıcı Çözüm Çağrısı

Japonya hükümetinin geçiş hükümeti temsilcileriyle temas halinde olduğunu ifade eden Bakan İvaya, Suriye’nin geleceğiyle ilgili kapsayıcı ve barışçıl bir çözüm sürecine vurgu yaptı. “Suriye halkının diyalog yoluyla kapsayıcı bir siyasi çözüme ulaşmasını ve Suriye’de barışçıl, istikrarlı bir hükümetin kurulmasını bekliyoruz” diyen İvaya, ilgili tüm taraflara yapıcı bir rol oynama çağrısında bulundu.

Yaptırımların Kaldırılmasına Yönelik Süreç İzleniyor

Bakan İvaya, Japonya’nın yaptırımlara ilişkin kararları uluslararası eğilimleri dikkate alarak alacağını ifade etti. “Ülkemiz bu yaptırımlarla ilgili eğilimleri izlemeye ve uygun kararlar almaya devam edecek” diyen İvaya, Suriyeli halkın daha iyi bir gelecek inşa etmesi için uluslararası topluma sorumluluk çağrısında bulundu.

İsrail askerleri, Suriye‘nin Maariya köyünde askeri faaliyetlere karşı düzenlenen protestoda bir göstericiyi bacağından vurdu. Bölgedeki İsrail müdahalesi uluslararası tepkilere yol açtı.

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