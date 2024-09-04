Dünya

Japonya’da faciadan dönüldü! Otoyol çöktü

Japonya'da 4 şeritli otoyol çöktü. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Aslı04/09/2024
73 Bir dakikadan az
Japonya'nın Chiba eyaletinde facianın eşiğinden dönüldü. 4 şeritli bir otoyol sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
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Japonya’nın Chiba eyaletinde facianın eşiğinden dönüldü. Ichihara şehrindeki 4 şeritli bir otoyol sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

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1 Japonya’da büyük panik
1.1 Chiba eyaletinde sel baskınları yaşanmıştı

Japonya’da büyük panik

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Chiba Ulusal Karayolu Ofisi olayın ardından yolun çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını açıklarken, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Dün bölgede etkili olan şiddetli yağışların zeminde yumuşamaya neden olmuş olabileceğini belirten yetkililer, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığını açıkladı.

Chiba eyaletinde sel baskınları yaşanmıştı

Japonya’nın Chiba eyaleti dün şiddetli yağışlara teslim olmuş, birçok bölgede sel baskınları meydana gelmişti. Eyalet genelinde 112 bin kişiye tahliye uyarısı yapılırken, tren seferlerinde de aksamalar yaşanmıştı.

Japonya‘da bir AVM’nin terasından atlayan lise öğrencisi, yayanın üzerine düştü. Olayda iki kişi öldü.

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Aslı04/09/2024
73 Bir dakikadan az
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