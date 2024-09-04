Japonya’da faciadan dönüldü! Otoyol çöktü

Japonya’nın Chiba eyaletinde facianın eşiğinden dönüldü. Ichihara şehrindeki 4 şeritli bir otoyol sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Japonya’da büyük panik

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Chiba Ulusal Karayolu Ofisi olayın ardından yolun çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını açıklarken, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Dün bölgede etkili olan şiddetli yağışların zeminde yumuşamaya neden olmuş olabileceğini belirten yetkililer, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığını açıkladı.

Chiba eyaletinde sel baskınları yaşanmıştı

Japonya’nın Chiba eyaleti dün şiddetli yağışlara teslim olmuş, birçok bölgede sel baskınları meydana gelmişti. Eyalet genelinde 112 bin kişiye tahliye uyarısı yapılırken, tren seferlerinde de aksamalar yaşanmıştı.



Japonya‘da bir AVM’nin terasından atlayan lise öğrencisi, yayanın üzerine düştü. Olayda iki kişi öldü.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Japonya’daki en iyi 10 seyahat noktası