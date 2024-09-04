Rusya’dan Lviv’e füze saldırısı: 7 ölü

Rusya, Ukrayna’nın batısındaki Lviv kentine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda onlarca apartman bloğunun hasar gördüğü, 3’ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Lviv’de 7 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Düşman Ukrayna’da yine saldırdı. En büyük zararı Lviv gördü. Şu an itibariyle 3’ü çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri enkazı temizliyor ve arama çalışmalarına devam ediyor. 42 kişi daha yaralandı. En az 50 apartman bloğu ve özel ev hasar gördü. Kurtarma ekipleri şimdiden 12 kişiyi kurtardı. Psikologlar çalışıyor ve bir operasyon merkezi konuşlandırıldı. Polis, etkilenen sakinlerin ifadelerini alıyor ve komşu binalarda herhangi bir mağdur olup olmadığını kontrol ediyor” denildi.

Rusya‘da irtibatın kesilmesi sonucu kaybolan helikopterin enkazının bulundu. Enkazla birlikte 17 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

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