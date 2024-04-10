Joe Biden: Netanyahu ‘hata’ yapıyor

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze konusunda “hata” yaptığına inandığını söyledi.

Joe Biden: Onun yaklaşımına katılmıyorum

Joe Biden, bir röportajda “Yaptığı şeyin bir hata olduğunu düşünüyorum. Onun yaklaşımına katılmıyorum” dedi.

Önümüzdeki altı ila sekiz hafta boyunca Gazze’nin “tüm gıda ve ilaca tam erişimi” olması gerektiğini söyledi.

Geçen hafta ABD’nin savaşa verdiği desteğin İsrail’in daha fazla gıda ve ilaç girmesine izin vermesine bağlı olduğu konusunda uyardı.

İsrail, yardımın Gazze’ye girişini veya dağıtımını engellediğini reddetti ve BM kuruluşlarını, ihtiyacı olan insanlara girmesine izin verilen yardımı almamakla suçladı.

Haftalardır süren görüşmelerde ateşkes anlaşması sağlanamadı ancak uluslararası baskı artıyor .

Bir saat süren röportaj, İsrail askeri saldırılarında World Central Kitchen’daki yedi yardım görevlisinin öldürülmesinden günler sonra geçen Çarşamba günü kaydedildi ve Salı gecesi ABD’nin İspanyolca yayın yapan Univision kanalında yayınlandı.

Biden, yardım örgütünün araçlarının “dronlar tarafından vurulmasının ve otoyola çıkarılmasının” “çirkin” olduğunu söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri o zamandan beri “ciddi hataların” işçilerin ölümcül şekilde hedef alınmasına yol açtığını söyledi. Bir soruşturma iki üst düzey memurun görevden alınmasına yol açtı.

Röportajda Biden şunları söyledi: “İsraillilere çağrıda bulunduğum şey, ateşkes çağrısında bulunmaları, önümüzdeki altı, sekiz hafta boyunca ülkeye giren tüm gıda ve ilaca tam erişime izin vermeleridir.”

Biden Hamas’ın ara vermeyi kabul etmesi ve kalan rehineleri serbest bırakması gerektiğini söylemişti.

Gazze’nin kuzeyine geçiş kapısı açılacak

İsrail geçtiğimiz günlerde bölgeye daha fazla yardımın akmasını sağlamak için Gazze’nin kuzeyine bir geçiş kapısı ve derin bir su limanı açacağını söyledi. Bu rotaların ne zaman ve nasıl çalışacağı henüz ayrıntılı olarak belirtilmedi.

Biden, İsrail üzerinden iç baskıyla karşı karşıya. Geçtiğimiz haftalarda, altı ay süren savaşın gidişatına ilişkin Sayın Netanyahu’ya yönelik söylemler de dahil olmak üzere söylemini keskinleştirdi.

Bu arada, aralarında bomba, füze ve mühimmatın da bulunduğu askeri malzeme ABD’den İsrail’e kesintisiz olarak akmaya devam ediyor.

Hamas liderliğindeki silahlı kişiler 7 Ekim’de güney İsrail sınır topluluklarına saldırarak 1.200 kişiyi öldürdü ve 250’den fazla kişiyi rehin aldı.

İsrail, halen Gazze’de bulunan 130 rehineden en az 34’ünün öldüğünü söylüyor.

Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığı, Ekim saldırısından bu yana İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sırasında çoğunluğu sivil 33.000’den fazla Gazzeli’nin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze’de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldüğünü açıkladı.

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