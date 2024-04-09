İsrail’in Gazze’den çekilmesi bundan sonra ne olacağına dair ipuçları veriyor

Pazar günü duyurulan İsrail askerlerinin Gazze’den çekilmesi, İsrail ordusu ve hükümetinin bunun büyük bir önemi olmadığını vurgulamaya çabalamasına rağmen yaygın bir şaşkınlıkla karşılandı.

Ancak İsrail’in bombardımanının yoğunluğunu izleyen bir dünya için, bölgenin tamamında artık yalnızca bir tugayın kaldığı fikri, savaşta büyük bir değişime işaret ediyor gibi görünüyordu.

Ve ayrıca duyurunun zamanlaması da vardı ; Hamas liderliğindeki İsrail saldırısının, İsrail ile Filistinliler arasındaki çatışmanın bu son ve en kanlı aşamasını tetiklemesinden bu yana geçen altı aylık korkunç dönüm noktasına işaret eden günde.

“Buna fazla anlam yüklemeyin”

İsrail başbakanlığının bir sözcüsü ertesi gün gazetecilere “Buna fazla anlam yüklemeyin” dedi. Avi Hyman, mesafelerin ne kadar küçük olduğunu ve bu nedenle İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF), Gazze’de konuşlanmış birlikler olsun ya da olmasın, gerekli gördüğü her türlü eylemi gerçekleştirmeye devam edebileceğini vurguladı.

Sanki bunu kanıtlamak istercesine, sadece birkaç saat sonra İsrail ordusu, üst düzey bir Hamas görevlisi olan Hatem el-Ghamri’yi bir hava saldırısında “ortadan kaldırdığını” söyledi.

Ancak İsrail medyası bu duruma çok farklı tepki verdi.

Yaygın olarak okunan ve sağcı Israel Hayom’da gazetenin diplomatik muhabiri Ariel Kahana, askerlerin geri çekilmesini İsrail hükümetine son müzakere turunda Hamas’la ateşkes anlaşması yapılması yönündeki baskıya bağladı.

“İsrailli sözcülerin savaşı durdurmak için öne sürdüğü resmi nedenler doğası gereği işlevseldi, ancak her akıllı kişi zamanlamanın pek rastlantısal olmadığını görebilir. Kritik görüşmeler öncesinde, İsrail’in teslim olması -bunu açıkça söylememekle birlikte- Hamas’a sinyal vermek için tasarlanmıştı. İsrail’in kendi bakış açısına göre bu konuda çok açık sözlü davrandığını.”

Daha merkezci olan Maariv gazetesinden Ben Caspit, bu hamleyi daha da güçlü bir şekilde yorumladı.

“Netanyahu’ya soracak olursanız (ve kendisine soruldu), bu Refah’ta vaat edilen operasyona hazırlık amacıyla yapılmıştı… İkinci bir açıklama daha var ki bu da dünyanın her yerinde her dilde konuşulan bir açıklama. Ona göre, 98’inci Tümenin Han Yunus’tan çekilmesi rehine anlaşması görüşmeleriyle bağlantılı.

“Dünyanın dört bir yanındaki ciddi medya kuruluşları, Başkan Biden ile Başbakan Netanyahu arasındaki konuşmanın dramatik olduğunu bildirdi. Biden, Netanyahu’nun zafere bir adım uzakta olmadığını, iki ülke arasındaki ittifakın nihai yıkımına bir adım uzakta olduğunu anlamasını sağladı. İsrail ve ABD.”

Bay Netanyahu, en azından kamuoyu önünde, operasyon için bir tarih belirlendiğini söyleyerek Refah hakkındaki söylemini artırmaya devam etti. Savunma bakanı Yoav Gallant ise daha incelikli davranarak askerlere Hamas’la anlaşma yapmak için artık “uygun” bir zaman olduğunu söyledi.

Ancak ateşkesin savaşın sonu olmayacağını vurguladı: “Zor kararlar olacak ve rehineleri geri almak için bedelini ödemeye ve ardından savaşa geri dönmeye hazır olacağız.”

Bay Gallant’ın söylediği gibi çatışma muhtemelen devam edecek, ancak alacağı biçim önemli ölçüde değişebilir. Savaşın yürütülme şekline yönelik İsrail’in en güçlü müttefiki ABD’nin eleştirileri artarken, Gazze’deki güçlerin çekilmesi muhtemelen kısmen Biden yönetimine İsrail’in sivil kayıpları ve İsrail’in sivil kayıpları konusundaki endişelerini dinlediğini göstermeyi amaçlıyor gibi görünüyor. Hayatı tehdit eden yardım kıtlığı.

Gazze enkaza döndü

Han Yunus’un son fotoğraflarında da görüldüğü gibi, şehirleri enkaza çeviren bombardımanların sona ermesi, Washington’un İsrail’e verdiği alışılagelmiş içten desteğin yeniden tesis edilmesinde bir miktar yol kat edebilir.

Ancak İsrail ordusunun, askerlere dinlenme ve hazırlanmaları için dinlenme verildiğini söylediği “gelecekteki operasyonlar”, İsrail’in Hamas’ın geri kalan askeri güçlerinin üslendiğine inandığı Refah’a tam kapsamlı bir saldırı anlamına gelirse, bu durum şüphesiz yeniden test edilecektir. milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli.

İsrail hükümeti ve ordusunda, zar zor işleyen barınaklara sıkışan bu nüfusun önemli bir kısmının, İsrail birliklerinin büyük bir kısmı gittiği için artık evlerine geri dönmeye başlayabileceğine dair bir inanç olabilir.

Ancak Filistinlilerin Han Yunus’a döndüklerinde karşılaştıkları şey, evlerinin çoğunun enkaz haline geldiği kitlesel bir yıkım oldu.

Gazze’nin ikinci şehrinin artık yaşanmaz hale geldiğini, bazılarının deyimiyle hayvanlara bile uygun olmadığını anlattılar. Dolayısıyla, İsrail’in Hamas’a karşı herhangi bir operasyonunun yeni felaket boyutunda sivil kayıplarına neden olma ihtimalini azaltacak olan Refah’tan büyük bir göç, kartlarda görünmeyebilir.

Ancak “ilerideki operasyonlar” İsrail’in kuzey cephesinde Lübnan’da Hizbullah’la yaşanan çatışmayla da ilgili olabilir. Bu çatışma 7 Ekim’den bu yana giderek tırmanıyor. Geçen hafta İran’ın güçlü Devrim Muhafızları’ndaki birçok üst düzey komutanın Şam’da gerçekleştirdiği şüpheli İsrail saldırısının ardından bu durumun çok daha yoğun olabileceğine dair korkular var.

Hizbullah, İran’la yakın müttefiktir ve Tahran’dan gelen intikam sözü veren söylemi benimsemiştir. İsrail ordusu yakın zamanda Kuzey Komutanlığını önemli ölçüde güçlendirdiğini açıkladı. Yani askerlerin Gazze’den çekilmesinde bu da rol oynamış olabilir.

Gerçek saikler ne olursa olsun (ki bunların birbiriyle bağlantılı bir takım faktörler içermesi muhtemeldir), İsrail’in Gazze’deki askeri angajmanının sona ermeye yakın olması pek mümkün değil; Hamas savaşçıları halihazırda Gazze’deki bölgelerde yeniden bir araya gelme kapasitelerini göstermiş durumda. İsrail ordusunun en ağır saldırısına maruz kalmıştı.

Gazze‘de 7 Ekim’den bu yana binlerce masum hayatını kaybetti. Soykırım devam ederken rakamlar gerçekleri bir kez daha gün yüzüne çıkarttı.

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