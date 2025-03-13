Kanada, ABD’ye 21 milyar dolarlık misilleme tarifesi uyguladı

Kanada, ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği tarifelere yanıt olarak 21 milyar dolarlık misilleme tarifeleri açıkladı. Kanada hükümetinin çarşamba günü yaptığı duyuru, ticaret savaşlarında yeni bir gerilime işaret ediyor. Bu karar, Avrupa Birliği’nin de 28 milyar dolarlık ABD ürününe ek gümrük vergisi koyduğunu açıklamasının hemen ardından geldi.

Kanada ile ABD arasında kriz

Kanada, ABD’nin en büyük ticaret ortaklarından biri olarak biliniyor. Kanada Sanayi Bakanı François-Philippe Champagne, düzenlediği basın toplantısında Trump yönetiminin tarifelerini “tamamen haksız, adaletsiz ve mantıksız” olarak nitelendirdi. Champagne, “ABD yönetimi, son derece başarılı bir ticaret ortaklığını bozuyor ve hem Kanadalı hem de Amerikalı tüketicilerin maliyetlerini artırıyor” dedi.

Elektrik tarifesi anlaşmazlığı çözüldü

Kanada‘nın tarifeleri açıklaması, ABD ile elektrik tüketimi konusunda geçici bir uzlaşmaya varılmasına rağmen geldi. Geçtiğimiz günlerde Ontario’nun, ABD’ye sağlanan elektriğe %25 ek vergi getirme tehdidi üzerine Trump yönetimi, çelik ve alüminyum tarifelerini %50’ye çıkarabileceğini açıklamıştı. Ancak salı günü yapılan görüşmeler sonrası, elektrik tarifesi krizinde bir anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Piyasalarda belirsizlik artıyor

Ticaret savaşlarıyla ilgili gelişmeler, küresel ekonomide belirsizliği artırırken, borsalarda sert dalgalanmalar yaşandı. Çarşamba günü, daha önce enflasyon verileriyle yükselişe geçen piyasalar, ticaret tarifeleriyle ilgili haberlerin ardından kayda değer düşüşler yaşadı. Özellikle ABD otomotiv sektörü zarar gördü; Ford ve General Motors gibi büyük firmaların hisseleri karlılık beklentilerinin düşmesiyle değer kaybetti.

Trump: Amerika’yı tekrar zenginleştiriyoruz

Trump yönetimi, tarifeleri ABD ekonomisini yeniden güçlendirmek için attıkları bir adım olarak savundu. Trump, “Bu, Amerika’yı tekrar zenginleştirmenin başlangıcıdır” dedi. Ancak ekonomi uzmanları, bu politikaların uzun vadede ABD’nin ticari ortaklarıyla ilişkilerini zorlaştıracağını ve tüketicilere ek maliyet yükleyeceğini belirtiyor.

