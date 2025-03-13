ABD Heyeti Ukrayna Ateşkesi İçin Moskova’ya Gidiyor

ABD’li yetkililer, Ukrayna ile yapılan 30 günlük ateşkes anlaşmasını Rusya’ya kabul ettirmek için Moskova’ya bir heyet göndermeye hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te İrlanda Başbakanı Micheál Martin ile yaptığı görüşmede “pozitif mesajlar aldığını” ancak bunun yeterli olmadığını belirtti. Trump, “Bu çok ciddi bir durum” diyerek Rusya’yı ikna etmek için ekonomik yaptırımların da devreye sokulabileceğini söyledi.

Kremlin ateşkesi inceliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk’taki cephe hattını ziyaret etti ve orduya “bölgeyi tamamen kurtarma” emri verdi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya’nın ateşkes önerisini değerlendirdiğini ve önümüzdeki günlerde yanıt vereceğini açıkladı. Peskov, “Çeşitli kanallar aracılığıyla daha fazla detay alacağız” dedi.

ABD ve Ukrayna’nın ortak baskısı

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, ABD’nin “Rusları bu planı kabul etmeye çağırdığını” belirtti ve “Bu savaşta barışa en yakın noktadayız” dedi. ABD Ulusal Güvenlik Sekreteri Mike Waltz, Rus yetkililerle görüşmek için Moskova’ya gidecek. Ayrıca Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un da görüşmelere katılacağı bildirildi.

Savaş tüm hızıyla devam ediyor

Moskova‘daki görüşmeler öncesinde, Rus ordusu Ukrayna’ya yönelik saldırılarını sürdürdü. Rusya’ya ait dronlar ve füzeler, Odesa, Dnipropetrovsk ve Harkov’u hedef aldı. Rus ordusu, Ukrayna birliklerinin bulunduğu Kursk bölgesinde ilerlediğini ve bazı bölgeleri yeniden ele geçirdiğini iddia etti.

Ukrayna askerlerini çekiyor mu?

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrsky, Kursk’taki durumu “çok zor” olarak nitelendirdi ve “Önceliğimiz, askerlerimizin hayatlarını korumaktır” diyerek bazı birliklerin çekilebileceğini ima etti.

Ateşkes için kritik adımlar atılıyor

ABD ve Ukrayna’nın vardığı ateşkes anlaşması, Şubat ayında Trump ve Zelensky arasındaki gergin görüşmenin ardından ABD’nin askeri yardımları durdurmasıyla önemli bir dönemeç olmuştu. Ancak Suudi Arabistan’daki görüşmeler sonrası Trump yönetimi bu yardımları yeniden başlatma kararı aldı ve Ukrayna ile birlikte Rusya’yı masaya çekmek için diplomasiye hız verdi.

Putin ateşkesi kabul edecek mi?

Putin’in Kursk ziyareti ve “bölgeyi tamamen kurtarma” emri, Rusya’nın ateşkese şüpheyle yaklaştığını gösteriyor. Trump, Rusya’yı ekonomik yaptırımlarla sıkıştırabileceğini belirtirken, müzakerelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.

