ABD-Kanada arasında kriz büyüyor

ABD ile Kanada arasındaki gümrük vergisi gerilimi, elektrik krizine dönüşüyor. Ontario Başbakanı Doug Ford’un, ABD’ye sağlanan elektriğe yüzde 25 ek ücret koyma ve gerekirse tamamen kesme tehdidi, Beyaz Saray’dan sert tepki aldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kanada’nın böyle bir adım atmasının ağır sonuçları olacağını belirtti. Leavitt, “Kanada, ABD’ye ve vatandaşlarımıza elektriği kesmeyi düşünürse ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalır.” diyerek Washington yönetiminin konuyu yakından takip ettiğini vurguladı.

Ticaret Savaşları Elektrik Krizine Dönüştü

ABD, 4 Mart itibarıyla Kanada ve Meksika’dan ithal edilen bazı ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı. Başkan Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de 12 Mart’ta yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Buna karşılık olarak Ontario Başbakanı Doug Ford, 10 Mart’ta ABD’ye sağladıkları elektriğe yüzde 25 ek ücret koyacaklarını duyurdu. Ford, “ABD bunu tırmandırırsa elektriği tamamen kesmekte tereddüt etmeyeceğim.” ifadelerini kullanarak, ticaret savaşının daha da büyüyebileceğini ima etti.

Beyaz Saray’dan Trump’ın Net Mesajı

Başkan Donald Trump, ABD’nin enerji konusunda dış ülkelere bağımlı olmaması gerektiğini vurgularken, Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Kanada’nın ABD için bir “komşu ve ortak” olduğunu ancak bu krizin ardından “rakip” olarak görülebileceğini belirtti.

Leavitt, “Kanada’nın akıllıca bir karar vermesini umuyoruz.” diyerek, iki ülke arasındaki gerilimin daha fazla tırmanmaması gerektiğini dile getirdi. Ancak Ontario yönetimi geri adım atmazsa, Washington’un daha sert ekonomik ve diplomatik karşılıklar vermesi bekleniyor.

ABD-Kanada İlişkilerinde Yeni Bir Dönem mi Başlıyor?

Tarihi olarak güçlü ticari ve diplomatik ilişkilere sahip olan ABD ve Kanada arasındaki bu gerilim, iki ülkenin enerji ve ticaret politikasını yeniden şekillendirebilir. Ontario’nun elektrik hamlesinin ABD üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ve Washington’un buna nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.